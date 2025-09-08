27 perce
A jövő agrárszakembereit képzik Mosonmagyaróváron - fotók
Az agrár- és élelmiszerképzéseink iránti érdeklődés dinamikusan nő – hangsúlyozta köszöntőjében dr. Tóth Tamás, a Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja a tanévnyitó és díszoklevél átadó ünnepi kari tanácsülésen Mosonmagyaróváron. A jövő agrárszakemberei mellett szóltak a 65, 60 és 50 éve végzett gazdászokhoz is.
Idén 518 fiatal tanul az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karon. Ez önmagában is örömteli, de az még inkább, hogy az elmúlt három évben folyamatosan emelkedett a felvettek száma: két éve 43, tavaly közel 65, idén pedig újabb 21 százalékos növekedést értünk el. Mindehhez várhatóan további 70 elsőéves nemzetközi hallgató csatlakozik, a doktorandusz hallgatóink mellett – emelte ki dr. Tóth Tamás, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja a tanévnyitó és díszoklevél átadó ünnepi kari tanácsülésen Mosonmagyaróváron, ahol a jövő és a múlt agrárszakembereit is köszöntötték.
Az agrár- és élelmiszerképzések iránti kereslet nő
A mosonmagyaróvári kar vezetője szerint örömteli, hogy az agrár- és élelmiszerképzéseink iránti érdeklődés dinamikusan nő: a mezőgazdasági, élelmiszermérnöki, állattenyésztő mérnöki, agrár- és üzleti digitalizáció alapképzési szakok mellett az osztatlan agrármérnöki képzés is népszerű. Fontos pillérként erősödnek a műszaki képzések is – a környezetmérnöki alap- és mesterszak, valamint az országban elsőként indított ESG-környezeti, társadalmi és irányítási szakember mesterképzés.
Augusztus 1-jén új szervezeti egységgel bővültek: megalakult a Rendszertudományi Tanszék, melynek fő fókuszterülete a komplex rendszerek – köztük agrár- és élelmiszeripari értékláncok, valamint regionális energetikai és hulladékgazdálkodási rendszerek – matematikai modellezése és optimalizálása. E tanszék új távlatokat nyit a kutatásban és az oktatásban, szoros együttműködésben a többi tanszékkel.
A jövő agrárszakembereit képzik MosonmagyaróváronFotók: Mészely Réka
Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester a Lajta-parti város, Kovács-Csomor Zsolt, az Óvári Gazdászok Szövetségének elnöke a gazdászok nagy közössége nevében köszöntötte az új hallgatókat, akik esküt is tettek. Díszoklevelet vettek át a 65, 60 és 50 éve végzett gazdászok, akiknek pályája példa a mai generációk számára.
Az ünnepségen Wittmann Antal-díjban részesült Dr. Gergely István, egyetemi docens és Albert Kázmér-díjat vehetett át Bakos István Attila, az Agroprodukt Zrt. vezérigazgatója.