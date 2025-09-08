A jövő agrárszakembereit képzik Mosonmagyaróváron - fotók

Idén 518 fiatal tanul az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karon. Ez önmagában is örömteli, de az még inkább, hogy az elmúlt három évben folyamatosan emelkedett a felvettek száma: két éve 43, tavaly közel 65, idén pedig újabb 21 százalékos növekedést értünk el. Mindehhez várhatóan további 70 elsőéves nemzetközi hallgató csatlakozik, a doktorandusz hallgatóink mellett – emelte ki dr. Tóth Tamás, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja a tanévnyitó és díszoklevél átadó ünnepi kari tanácsülésen Mosonmagyaróváron, ahol a jövő és a múlt agrárszakembereit is köszöntötték.

A jövő agrárszakemberei mellett szóltak a 65, 60 és 50 éve végzett gazdászokhoz is.

Fotó: Mészely Réka

Az agrár- és élelmiszerképzések iránti kereslet nő

A mosonmagyaróvári kar vezetője szerint örömteli, hogy az agrár- és élelmiszerképzéseink iránti érdeklődés dinamikusan nő: a mezőgazdasági, élelmiszermérnöki, állattenyésztő mérnöki, agrár- és üzleti digitalizáció alapképzési szakok mellett az osztatlan agrármérnöki képzés is népszerű. Fontos pillérként erősödnek a műszaki képzések is – a környezetmérnöki alap- és mesterszak, valamint az országban elsőként indított ESG-környezeti, társadalmi és irányítási szakember mesterképzés.

Augusztus 1-jén új szervezeti egységgel bővültek: megalakult a Rendszertudományi Tanszék, melynek fő fókuszterülete a komplex rendszerek – köztük agrár- és élelmiszeripari értékláncok, valamint regionális energetikai és hulladékgazdálkodási rendszerek – matematikai modellezése és optimalizálása. E tanszék új távlatokat nyit a kutatásban és az oktatásban, szoros együttműködésben a többi tanszékkel.