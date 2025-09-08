Hősök nyomában – A II. ágfalvi csata emlékezete

A II. ágfalvi csata nem csupán helyi jelentőségű ütközet volt: a magyar történelem egyik emlékezetes állomása, amely megmutatta, milyen árat kellett fizetni Sopron és környéke hovatartozásáért.

A II. ágfalvi csata hőseire emlékeztek Fotó: Rombai Peter \ RepeszTech

A II. ágfalvi csata áldozatai

Az ifjú felkelők bátorsága és kitartása tette lehetővé, hogy a magyar erők eredményesen szálljanak szembe az osztrák csendőrökkel. A küzdelemben fiatal életek is áldozatul estek: köztük Machatsek Gyula erdőmérnök és Szechányi Elemér bányamérnök-hallgató, akiknek síremlékénél hétfőn koszorúzással rótták le tiszteletüket az emlékezők.

Az ünnepségen Barcza Attila országgyűlési képviselő kiemelte: az egyetemisták önfeláldozása, valamint a soproniak helytállása volt az a pillér, amely a magyar sikert megalapozta. Mint mondta, ennek az áldozatnak köszönhetően nyílt lehetőség arra, hogy Sopron lakossága népszavazáson dönthessen sorsáról, s így születhetett meg a városnak adományozott, máig büszkén viselt cím: Civitas Fidelissima, vagyis a leghűségesebb város.

Farkas Ciprián polgármester beszédében arra emlékeztetett, hogy a soproni népszavazás eredménye nem ajándék volt, hanem kivívott jog, amely mögött áldozatok álltak. Mint hangsúlyozta: szeptember 8-a az a nap, amikor Sopron és Ágfalva hőseire gondolunk, akik azért harcoltak, hogy a város magyar maradhasson.

A megemlékezés azonban nem csupán a történelem előtti tisztelgésről szól. Üzenete a jelen nemzedékek számára is egyértelmű: a közösség ereje, az összetartozás és a hazaszeretet olyan értékek, amelyek nélkülözhetetlenek a jövő építéséhez. Ágfalva határában így nemcsak a múlt idéződik fel, hanem újra fellobban az összetartozás lángja is, emlékeztetve arra, hogy a szabadság soha nem magától értetődő, hanem mindig megőrzendő kincs.



