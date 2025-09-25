5 órája
Adventi hétvégék: erre a dátumra esik az ünnepi készülődés kezdete
A karácsonyi készülődés kezdete nincs is már olyan messze, mint azt gondolnánk. Az adventi hétvégék első vasárnapja novemberben lesz.
Aki előrelátó már most készülődik a karácsonyra és próbálja beszerezni az ajándékokat az év végi rohanás előtt. Néhány üzlet már augusztus közepén felvette a kínálatába a karácsonyi díszeket és dekorációkat. A karácsony előtti utolsó 4 hétvégén a legtöbb üzlet módosított nyitva tartással várja a látogatókat, valamint az ünnepváró programokat is ilyenkor rendezik meg. Mutatjuk, mikor kezdődnek az adventi hétvégék 2025-ben.
Adventi hétvégék
Szenteste idén szerdára esik, így ha valaki aranyvasárnap szeretné megvenni a tökéletes ajándékot még nem lóg bele az ünnepbe.
Mutatjuk a fontos dátumokat:
- Első hétvége - November 30.
- Bronzvasárnap - December 7.
- Ezüstvasárnap - December 14.
- Aranyvasárnap - December 21.
Tavaly is felgyúltak a fények
Az adventi fények tavaly is megigézték olvasóinkat, mi pedig ott voltunk Győrben, Sopronban és Mosonmagyaróváron is. A galériákat visszanézhetik a kiemelt szavakra vagy a cikk ajánlónkra kattintva.
Egyetlen hírben mutatjuk az összes adventi galériát és videót Győr-Moson-Sopronból
A karácsonyi vásári forgatag emléke
Győr 2024-ben is megtelt az adventi vásár bódéival, ahol karácsonyi ajándékokat, finom ételeket, italokat lehetett vásárolni. Idén is felejthetetlen hangulatban lehet része mindenkinek, aki kilátogat az év utolsó heteiben a belvárosba.
Karácsonyi vásár Győrben: végigjártuk a forgatagot – Igazi csemegékre is bukkanhatunk a belvárosban – Képgaléria
Nézd meg velünk hogyan gyúltak fel az adventi fények a város szívében: