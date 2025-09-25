Adventi hétvégék: erre a dátumra esik az ünnepi készülődés kezdete

Aki előrelátó már most készülődik a karácsonyra és próbálja beszerezni az ajándékokat az év végi rohanás előtt. Néhány üzlet már augusztus közepén felvette a kínálatába a karácsonyi díszeket és dekorációkat. A karácsony előtti utolsó 4 hétvégén a legtöbb üzlet módosított nyitva tartással várja a látogatókat, valamint az ünnepváró programokat is ilyenkor rendezik meg. Mutatjuk, mikor kezdődnek az adventi hétvégék 2025-ben.

November végén kezdődnek az adventi hétvégék. Győrben ilyenkor karácsonyi díszbe öltözik a város.

Fotó: Csapó Balázs

Adventi hétvégék

Szenteste idén szerdára esik, így ha valaki aranyvasárnap szeretné megvenni a tökéletes ajándékot még nem lóg bele az ünnepbe.

Mutatjuk a fontos dátumokat:

Első hétvége - November 30.

- November 30. Bronzvasárnap - December 7.

- December 7. Ezüstvasárnap - December 14.

- December 14. Aranyvasárnap - December 21.

