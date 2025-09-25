szeptember 25., csütörtök

Az év legkedveltebb időszaka

1 órája

Adventi hétvégék: erre a dátumra esik az ünnepi készülődés kezdete

Címkék#aranyvasárnap#karácsony#advent

A karácsonyi készülődés kezdete nincs is már olyan messze, mint azt gondolnánk. Az adventi hétvégék első vasárnapja novemberben lesz.

Kisalföld.hu

Aki előrelátó már most készülődik a karácsonyra és próbálja beszerezni az ajándékokat az év végi rohanás előtt. Néhány üzlet már augusztus közepén felvette a kínálatába a karácsonyi díszeket és dekorációkat. A karácsony előtti utolsó 4 hétvégén  a legtöbb üzlet módosított nyitva tartással várja a látogatókat, valamint az ünnepváró programokat is ilyenkor rendezik meg. Mutatjuk, mikor kezdődnek az adventi hétvégék 2025-ben.

adventi hétvégék
November végén kezdődnek az adventi hétvégék. Győrben ilyenkor karácsonyi díszbe öltözik a város.
Fotó: Csapó Balázs

Adventi hétvégék

Szenteste idén szerdára esik, így ha valaki aranyvasárnap szeretné megvenni a tökéletes ajándékot még nem lóg bele az ünnepbe.

Mutatjuk a fontos dátumokat:

  • Első hétvége - November 30.
  • Bronzvasárnap - December 7.
  • Ezüstvasárnap - December 14.
  • Aranyvasárnap - December 21.

Tavaly is felgyúltak a fények

Az adventi fények tavaly is megigézték olvasóinkat, mi pedig ott voltunk Győrben, Sopronban és Mosonmagyaróváron is. A galériákat visszanézhetik a kiemelt szavakra vagy a cikk ajánlónkra kattintva.

A karácsonyi vásári forgatag emléke

Győr 2024-ben is megtelt az adventi vásár bódéival, ahol karácsonyi ajándékokat, finom ételeket, italokat lehetett vásárolni. Idén is felejthetetlen hangulatban lehet része mindenkinek, aki kilátogat az év utolsó heteiben a belvárosba.

Nézd meg velünk hogyan gyúltak fel az adventi fények a város szívében:

