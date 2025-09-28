szeptember 28., vasárnap

Állatoknak és embereknek is jutott

1 órája

Mire fordítják a kiválasztottak a felajánlott 700 milliónkat?

Címkék#adó 1%#Emberek az Állatokért Alapítvány#Hospice Segítő Kéz Alapítvány#Kapuvári Mentők Egyesülete

Állatoknak és embereknek is jutott a támogatásból. Megkérdeztük Győr-Moson-Sopron legtöbb adó 1%-ban részesülő szervezetét mire fordítják a befolyó összeget.

Kisalföld.hu

A térség lakóit segítik az adó 1%-ok.  Több mint 700 millió forint került Győr-Moson-Sopron vármegyei szervezetekhez. Megkérdeztünk néhányat mire fordítják a befolyó összeget. Miben forint jó célt szolgál majd.

adó 1%
Kíváncsi tekintett nedves orrocska. Az adó 1%-nak köszönhetően a Győri Állatmenhely lakóinak biztos a fedél a feje felett. A támogatásból az orvosi költségeket, fűtést és világítást is fedeznek. Képünkön: Varga Bianka
Fotó: Molcsányi Máté

Mire elég az adó 1%?

Már előérhető a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) oldalán, hogy mely civil szervezetek mennyi adó 1%-o kaptak 2025-ben. Korábbi cikkünkben összegyűjtöttük, Győr-Moson-Sopron szervezetei mennyi felajánlásban részesültek, valamint a top 10 legtöbb adó 1%-ban részesülő szervezetet is. Megkérdeztünk három szervezetet, akik a 10 legtöbb támogatásban részsülő között vannak, hogy mire lesz elég a befolyó összeg?

Támogatott tappancsok

A korábbi évekhez hasonlóan 2025-ben is az Emberek az Állatokért Alapítvány kapta a legtöbb adó 1%-ot, összesen 53 926 741 forintot.

– Az 1%-ból mindig a működési költségeket fedezzük, hogy bármi történjen is, ezek biztosítottak legyenek – mondta el Nagy Péter, a Győri Állatmenhely vezetője. –Folyamatosan 200-nál is több állat ellátásáról gondoskodunk, amelyeket 8 állatgondozó biztosít. Emellett jelentősek az állatorvosi költségek is, a közel 2000 m² beépített területünket pedig világítani és a hidegebb időszakban fűteni is kell.

A menhelyen  jelenleg is komoly fejlesztések zajlanak, külső forrásból  hatják végre a legrégebbi és legnagyobb épületük teljes körű felújítását. A munkálatok már tartanak, és valószínűleg jövő tavasszal fejeződnek be.

Fejlődik a mentőállomás

A Kapuvári Mentők Egyesülete 9,9 millió forintos felajánlást kapott. Eitler Gergő, a szervezet elnöke érdeklődésünkre elmondta: tervszerűen használják fel a támogatást úgy, hogy abból minél többet visszaadhassanak a Rábaköznek.

- Elsősorban a mentéstechnikai eszközök bővítésére, illetve  a mentőállomás korszerűsítésére fordítjuk a támogatást, amit ezúton is köszönünk minden felajánlónak. Nagyon fontosnak tartjuk mindezek mellett az oktatás elősegítését. Egyrészt jelentős összeget fordítunk a magunk, azaz a mentős munkatársak képzésére, másrészt a lakosság továbbképzésére is. Tavaly például iskola- és óvodapedagógusok számára állítottunk össze egy gyermekelsősegély anyagot, amit húsz intézményben több száz pedagógus előtt mutattunk be. Az egy százalékból valósítjuk meg a köztéri defibrillátor beszerzések egy részét. Ily módon eddig tizenhárom település kapott tőlünk életmentő készüléket. A képzést is biztosítottuk, szintén az egy százalékokból - tájékoztatott Eitler Gergő.

A mentős egyesület szintén a támogatás segítségével szervezett meg májusban Csornán egy nagyszabású prevenciós rendezvényt. Ugyanezt most október 2-án Kapuváron is megtartják 450 fiatal részvételével.

Búcsú méltósággal

A mosonmagyaróvári Hospice-ház működését is sokan támogatták. 

– Minket is meglepett az idén beérkezett 8,7 millió forintos összeg, mely évről évre emelkedik. A pénzt, ahogy korábban is, 

  • a működésünkre és
  • felújításra fordítjuk – tudtuk meg Bogyai-Miksó Henriettától, a mosonmagyaróvári hospice-ház ápolási igazgatójától.

Idén egyébként 140 millió forintból gazdálkodik a vármegye egészéről daganatos betegeket fogadó intézmény, mely dr. Bodnár Mária főorvos álma nyomán valósult meg. Fenntartásához jelentős mértékben járulnak hozzá a környékbeli önkormányzatok, hiszen az állami normatíva a szükséges költségek töredékét teszi ki. Az ápolási igazgató kiemelte: idén szeretnék kicserélni az épület tetőzetét, erre pályázatot is írtak, illetve a homlokzatot festenék. 

– Az adó egy százalékából befolyó támogatás munkánk elismerése is – tette hozzátette.

– Hálásak vagyunk, nagy a felénk fordulás. Éppen a napokban egy vállalkozás 5000 euróval támogatott bennünket. A 140 millió forintos költségvetésünk 5-6 százalékát teszi ki az adó egy százaléka – fűzte hozzá dr. Bodnár Mária.

 

