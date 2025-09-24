Adó 1% - Ők kapták a legtöbb támogatást Győr-Moson-Sopronban

Idén Győr-Moson-Sopron Vármegyében 1666 civil szervezet részesült adó 1% felajánlásban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján elérhető statisztikák alapján. Összegyűjtöttük azokat a szervezeteket, amelyek a legtöbb adóforintot kapták térségben.

Cicák, kutyák és betegek. Rengeteg segítő adó 1% érkezett a térség civil szervezeteihez. A képen a Győri Puha Pracli Egyesület védencei.

Forrás: Győri Puha Praclik Egyesület

Drámaian kevés felajánlás

Ez több mint 732 millió forint támogatást jelent. 66347 ember ajánlott fel 1%-ot, ami drámaian kevés. A legutóbbi 2024-es statisztika alapján a vármegyében 462 575 ember él.

Még ha figyelembe vesszük a fiatalkorúak és a nyugdíjasok arányát akkor is az aktív keresőknek, körülbelül 226 ezer fő, csak a 29 százaléka rendelkezett az adó 1%-ról.

Állatok és betegek

A legmagasabb összeget idén is az Emberek az Állatokért Alapítvány, azaz a győri állatmenhely kapta. Ők majdnem 54 millió forintot fordíthatnak arra, hogy elhagyott vagy rossz körülmények közül kimentett állatoknak adjanak új esélyt. Második legtöbben a győri kórház betegeinek küldték segítő adó forintjaikat, mint egy 24 millió forintot. Harmadik helyen pedig a Puha Pracli Egyesület áll 19 millió forinttal. Ők pont a hétvégén tartottak örökbefogadó napot, ami még a vártnál is nagyobb siker volt. Rikovics Anita már akkor elmondta, hogy védenceik ellátása mellett, minden pénzüket az ivartalanításra fordítják.

Összességében a legtöbben valamilyen állatmentő vagy egészségügyi szervezetnek utalták az adó 1%-ot, emellett néhány nagyobb iskola alapítványa is jelentősebb összeghez jutott.

Győr-Moson-Sopron TOP 10 legtöbb adó 1%-ban részesülő szervezete

Emberek az Állatokért Alapítvány – 53 926 741 Ft Győri Kórházért Alapítvány – 24 143 853 Ft Győri Puha Praclik Egyesület – 19 588 831 Ft Lurkó Győri Kórház Gyermekosztályért Alapítvány – 16 521 068 Ft Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. - 14 122 397 Ft NOÉ Állatvédő és Kutyamenhely Alapítvány – 13 149 224 Ft Kapuvári Mentők Egyesülete – 9 917 657 Ft Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány – 9 661 833 Ft Hospice - Segítő Kéz Alapítvány – 8 739 778 Ft Menedék Állatvédő Alapítvány – 8 233 432 Ft

*A cikkben szereplő adatok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán 2025.09.22-én elérhető dokumentumban szereplő számok alapján készültek.