48 perce
Adó 1% - Ők kapták a legtöbb támogatást Győr-Moson-Sopronban
Minden forint sokat számít a civil szervezeteknek. Ennek ellenére Győr-Moson-Sopronban az aktív keresőknek csak harmada rendelkezett az adó 1%-ról.
Idén Győr-Moson-Sopron Vármegyében 1666 civil szervezet részesült adó 1% felajánlásban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján elérhető statisztikák alapján. Összegyűjtöttük azokat a szervezeteket, amelyek a legtöbb adóforintot kapták térségben.
Drámaian kevés felajánlás
Ez több mint 732 millió forint támogatást jelent. 66347 ember ajánlott fel 1%-ot, ami drámaian kevés. A legutóbbi 2024-es statisztika alapján a vármegyében 462 575 ember él.
Még ha figyelembe vesszük a fiatalkorúak és a nyugdíjasok arányát akkor is az aktív keresőknek, körülbelül 226 ezer fő, csak a 29 százaléka rendelkezett az adó 1%-ról.
Állatok és betegek
A legmagasabb összeget idén is az Emberek az Állatokért Alapítvány, azaz a győri állatmenhely kapta. Ők majdnem 54 millió forintot fordíthatnak arra, hogy elhagyott vagy rossz körülmények közül kimentett állatoknak adjanak új esélyt. Második legtöbben a győri kórház betegeinek küldték segítő adó forintjaikat, mint egy 24 millió forintot. Harmadik helyen pedig a Puha Pracli Egyesület áll 19 millió forinttal. Ők pont a hétvégén tartottak örökbefogadó napot, ami még a vártnál is nagyobb siker volt. Rikovics Anita már akkor elmondta, hogy védenceik ellátása mellett, minden pénzüket az ivartalanításra fordítják.
Összességében a legtöbben valamilyen állatmentő vagy egészségügyi szervezetnek utalták az adó 1%-ot, emellett néhány nagyobb iskola alapítványa is jelentősebb összeghez jutott.
Győr-Moson-Sopron TOP 10 legtöbb adó 1%-ban részesülő szervezete
- Emberek az Állatokért Alapítvány – 53 926 741 Ft
- Győri Kórházért Alapítvány – 24 143 853 Ft
- Győri Puha Praclik Egyesület – 19 588 831 Ft
- Lurkó Győri Kórház Gyermekosztályért Alapítvány – 16 521 068 Ft
- Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. - 14 122 397 Ft
- NOÉ Állatvédő és Kutyamenhely Alapítvány – 13 149 224 Ft
- Kapuvári Mentők Egyesülete – 9 917 657 Ft
- Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány – 9 661 833 Ft
- Hospice - Segítő Kéz Alapítvány – 8 739 778 Ft
- Menedék Állatvédő Alapítvány – 8 233 432 Ft
*A cikkben szereplő adatok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán 2025.09.22-én elérhető dokumentumban szereplő számok alapján készültek.
Országos TOP 10 legtöbb adó 1%-ban részesülő szervezet
- Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány
- Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány
- Országos Menőszolgálat Alapítvány
- Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány
- Beteshda Kórház Alapítvány
- Daganatos.hu Alapítvány
- Bátor Tábor Alapítvány
- Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány
- Magyar Gyermekmentő Alapítvány
- Kutya-Segélyszolgálat Alapítvány