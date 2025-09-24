szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

48 perce

Adó 1% - Ők kapták a legtöbb támogatást Győr-Moson-Sopronban

Címkék#adó 1%#Nemzeti Adó-és Vámhivatal#Emberek az Állatokért Alapítvány#Győri Kórházért Alapítvány

Minden forint sokat számít a civil szervezeteknek. Ennek ellenére Győr-Moson-Sopronban az aktív keresőknek csak harmada rendelkezett az adó 1%-ról.

Dániel Viktória

Idén Győr-Moson-Sopron Vármegyében 1666 civil szervezet részesült adó 1% felajánlásban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján elérhető statisztikák alapján. Összegyűjtöttük azokat a szervezeteket, amelyek a legtöbb adóforintot kapták térségben.

adó 1%
Cicák, kutyák és betegek. Rengeteg segítő adó 1% érkezett a térség civil szervezeteihez. A képen a Győri Puha Pracli Egyesület védencei.
Forrás: Győri Puha Praclik Egyesület

Drámaian kevés felajánlás

 Ez több mint 732 millió forint támogatást jelent. 66347 ember ajánlott fel 1%-ot, ami drámaian kevés. A legutóbbi 2024-es statisztika alapján a vármegyében 462 575 ember él. 

Még ha figyelembe vesszük a fiatalkorúak és a nyugdíjasok arányát akkor is az aktív keresőknek, körülbelül 226 ezer fő, csak a 29 százaléka rendelkezett az adó 1%-ról.

Állatok és betegek

A legmagasabb összeget idén is az Emberek az Állatokért Alapítvány, azaz a győri állatmenhely kapta. Ők majdnem 54 millió forintot fordíthatnak arra, hogy elhagyott vagy rossz körülmények közül kimentett állatoknak adjanak új esélyt. Második legtöbben a győri kórház betegeinek küldték segítő adó forintjaikat, mint egy 24 millió forintot. Harmadik helyen pedig a Puha Pracli Egyesület áll 19 millió forinttal. Ők pont a hétvégén tartottak örökbefogadó napot, ami még a vártnál is nagyobb siker volt. Rikovics Anita már akkor elmondta, hogy védenceik ellátása mellett, minden pénzüket az ivartalanításra fordítják.

Összességében a legtöbben valamilyen állatmentő vagy egészségügyi szervezetnek utalták az adó 1%-ot, emellett néhány nagyobb iskola alapítványa is jelentősebb összeghez jutott.

Győr-Moson-Sopron TOP 10 legtöbb adó 1%-ban részesülő szervezete

  1. Emberek az Állatokért Alapítvány – 53 926 741 Ft
  2. Győri Kórházért Alapítvány – 24 143 853 Ft
  3. Győri Puha Praclik Egyesület – 19 588 831 Ft
  4. Lurkó Győri Kórház Gyermekosztályért Alapítvány – 16 521 068 Ft
  5. Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. - 14 122 397 Ft
  6. NOÉ Állatvédő és Kutyamenhely Alapítvány – 13 149 224 Ft
  7. Kapuvári Mentők Egyesülete – 9 917 657 Ft
  8. Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány – 9 661 833 Ft
  9. Hospice - Segítő Kéz Alapítvány – 8 739 778 Ft
  10. Menedék Állatvédő Alapítvány – 8 233 432 Ft

*A cikkben szereplő adatok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán 2025.09.22-én elérhető dokumentumban szereplő számok alapján készültek.

Országos TOP 10 legtöbb adó 1%-ban részesülő szervezet

  1. Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány
  2. Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány
  3. Országos Menőszolgálat Alapítvány
  4. Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány
  5. Beteshda Kórház Alapítvány
  6. Daganatos.hu Alapítvány
  7. Bátor Tábor Alapítvány
  8. Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány
  9. Magyar Gyermekmentő Alapítvány
  10. Kutya-Segélyszolgálat Alapítvány

 

