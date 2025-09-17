Megdöbbentő adatok Kapuváron, Áder János a klímavédelemről tartott előadást a szentvincés diákoknak

Áder Jánost fogadta szerdán a kapuvári Páli Szent Vince Közoktatási Központ. A volt köztársasági elnök a Kék Bolygó Alapítvány szervezésében az iskola diákjainak a klímavédelemről és a fenntarthatóságról tartott mintegy másfél órás előadást a Rábaközi Művelődési Központban. Megdöbbentő és elgondolkodtató adatokat közölt beszédében. Áder János például arra hívta fel a figyelmet, hogy a túlzott internethasználat miatt ötven százalékkal csökkent az emberi memóriatartomány tíz év alatt. Az előadás végén a tanulók kérdéseket tehettek fel az alapítvány elnökének. Áder János, ahogy fogalmazott, prezentációját a "kályhától kezdte".

Áder János volt köztársasági elnök a klímaváltozás hatásairól tartott előadást Kapuváron, a katolikus iskola diákjainak. Fotó: Krizsán Csaba

Áder János Kapuváron

– Milyen világban élünk? Hogyan alakult a népesség, a gazdasági mutatók, az életszínvonal, az egészségügyi helyzet, a fogyasztás? Vizsgáljuk meg a demográfiai helyzetet, mert ezt tekintem a kályhának, ahonnan el kell indulnunk - kezdte előadását a volt államfő. – Az első világháború végén, az 1920-as években kétmilliárd ember élt a földön. Eltelt száz esztendő és átléptük a nyolcmilliárdot, illetve a következő évtizedekben elérjük a tízmilliárdot. Száz év alatt tehát megnégyszereződött a népesség. A Föld történetében, a gerincesek tekintetében biztosan, nem fordult elő soha, hogy egyetlen faj létszáma ilyen rövid idő alatt négyszeresére nőjön. A népesség növekedésével a fogyasztás is emelkedett, ami viszont növekvő klíma- és környezeti lábnyommal jár. A vízfogyasztás kétszer olyan gyorsan nőtt, mint a népesség, az energiafogyasztás pedig háromszor. Ez azért igencsak problémás, mert az általunk felhasznált energiának a nagy része, több mint nyolcvan százaléka úgynevezett fosszilis energia, azaz gáz, kőolaj, szén.

Komoly gond a vízellátás

Áder János kitért arra is, a növekvő népesség életkörülményei is változtak. 1980-ban a lakosság negyven százaléka élt városban ma viszont már ez a szám meghaladja az ötvenet. 2050-re, a számítások szerint az emberiség kétharmada lesz városi. A folyamatnak óriási környezeti terhelése van. Példaként említette meg, hogy komoly gondokat okoz a vízellátás. Manapság 2,5 milliárd ember él olyan részén a világnak, ahol nincs elegendő víz. Tizenöt év múlva viszont a Föld jelentős része úgynevezett vízstresszes terület lesz és ötmilliárdan élnek majd ilyen körülmények között.