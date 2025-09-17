1 órája
Megdöbbentő adatok Kapuváron, Áder János a klímavédelemről tartott előadást a szentvincés diákoknak
A klímaváltozásról, a fenntarthatóságról tartott előadást szerdán Áder János Kapuváron. A volt köztársasági elnök a Páli Szent Vince Közoktatási Központ diákjainak figyelmét hívta fel a klímavédelemre a Rábaközi Művelődési Központban. Áder János megdöbbentő adatokat közölt.
Áder Jánost fogadta szerdán a kapuvári Páli Szent Vince Közoktatási Központ. A volt köztársasági elnök a Kék Bolygó Alapítvány szervezésében az iskola diákjainak a klímavédelemről és a fenntarthatóságról tartott mintegy másfél órás előadást a Rábaközi Művelődési Központban. Megdöbbentő és elgondolkodtató adatokat közölt beszédében. Áder János például arra hívta fel a figyelmet, hogy a túlzott internethasználat miatt ötven százalékkal csökkent az emberi memóriatartomány tíz év alatt. Az előadás végén a tanulók kérdéseket tehettek fel az alapítvány elnökének. Áder János, ahogy fogalmazott, prezentációját a "kályhától kezdte".
Áder János Kapuváron
– Milyen világban élünk? Hogyan alakult a népesség, a gazdasági mutatók, az életszínvonal, az egészségügyi helyzet, a fogyasztás? Vizsgáljuk meg a demográfiai helyzetet, mert ezt tekintem a kályhának, ahonnan el kell indulnunk - kezdte előadását a volt államfő. – Az első világháború végén, az 1920-as években kétmilliárd ember élt a földön. Eltelt száz esztendő és átléptük a nyolcmilliárdot, illetve a következő évtizedekben elérjük a tízmilliárdot. Száz év alatt tehát megnégyszereződött a népesség. A Föld történetében, a gerincesek tekintetében biztosan, nem fordult elő soha, hogy egyetlen faj létszáma ilyen rövid idő alatt négyszeresére nőjön. A népesség növekedésével a fogyasztás is emelkedett, ami viszont növekvő klíma- és környezeti lábnyommal jár. A vízfogyasztás kétszer olyan gyorsan nőtt, mint a népesség, az energiafogyasztás pedig háromszor. Ez azért igencsak problémás, mert az általunk felhasznált energiának a nagy része, több mint nyolcvan százaléka úgynevezett fosszilis energia, azaz gáz, kőolaj, szén.
Komoly gond a vízellátás
Áder János kitért arra is, a növekvő népesség életkörülményei is változtak. 1980-ban a lakosság negyven százaléka élt városban ma viszont már ez a szám meghaladja az ötvenet. 2050-re, a számítások szerint az emberiség kétharmada lesz városi. A folyamatnak óriási környezeti terhelése van. Példaként említette meg, hogy komoly gondokat okoz a vízellátás. Manapság 2,5 milliárd ember él olyan részén a világnak, ahol nincs elegendő víz. Tizenöt év múlva viszont a Föld jelentős része úgynevezett vízstresszes terület lesz és ötmilliárdan élnek majd ilyen körülmények között.
Szárazság, aszály, villámárvíz
A klímaváltozás tehát ebben a helyzetben szinte törvényszerű. Az előadó hangsúlyozta, hogy a klímaválság nyolcvan százalékát valamilyen vízzel kapcsolatos természeti jelenségen keresztül érezzük. Szárazság, aszály, villámárvíz, ivóvíz készlet felborulása. A rendszer felbomlására példaként említette meg, hogy hazánkban, csak az Alföldön hatszáz tóból tűnt el tartósan a víz. Több mint harminc olyan vízfolyása van Magyarországnak, amelyekből huzamosabb időre eltűnik a víz. Még az olyan nagy folyóink vízhozamát is érintik a változások, mint a Duna és a Tisza.
Tekintse meg az eseményen készült további képeinket is:
Áder János a klímavédelemrőlFotók: Krizsán Csaba
Áder János, a Kék Bolygó Alapítvány elnöke az energiafelhasználásról is kifejtette gondolatait. Mint mondta, az emberiség energiaigénye növekszik és hiába telepítenek alternatív megoldásokat, az igények 84 százalékát ma is a fosszilis energia elégi ki. A
- nukleáris-,
- a víz-,
- a szél-,
- a napenergia még mindig minimális arányt tesz ki. Az igény továbbra is emelkedik, ami a következő évek, évtizedek terhe lesz. "Ha maradunk annál, hogy továbbra is nyolcvan százalékot meghaladja a fosszilis felhasználás aránya, akkor eljutunk oda, hogy a szén-dioxid koncentráció nő, akkor emelkedik a földfelszín és a tengerek hőmérséklete és eljutunk egy fordulóponthoz. Alapvető fontosságú, hogy hogyan tudjuk ezt a növekvő energiaigényt úgy kielégíteni, hogy minél kisebb legyen a klímalábnyoma"- jegyezte meg az előadó.
Kitért az internetre is, aminek nem csak klimatikus hatása van, például azzal, hogy mennyi áramot használ fel a működtetése.
– A túlzott internethasználatnak egészségügyi kockázatai vannak. Egy több tízezer emberen elvégzett amerikai kutatás eredménye szerint az empátia, a képzelő erő, az önreflexivitás, a hosszabb időn át fenntartott figyelem képessége, az elemző- és ítélőképesség is hanyatlik. Ahogy a türelem is. Az átlagos memóriatartományunk az internethasználat következtében csak az elmúlt évtizedben ötven százalékkal csökkent. Mert nem fejlesztjük agyunk akrobatikus képességeit - hangsúlyozta.
Fontos a napenergia
Az előadás végén a megoldásról is szót ejtett a volt köztársasági elnök. Mint mondta, függetlenül attól, hogy ma még az energia felhasználásában a fosszilis hordozók a jelentősek, Magyarországon a szélnek kevésbé, de a napenergiának mindenképpen jelentős szerepe lesz. Az elmúlt hat évben minden évben dupláztuk a naperőmű kapacitást és elértük a 7 ezer megawattot és elérjük a 12 ezret. Áder János a nemzetközi energiaügynökség megállapítására hivatkozva kijelentette, hogy atomenergia használata nélkül a szén-dioxid kibocsátásnak csökkentése nem érhető el. Ráadásul az úgynevezett zsinóráramra, azaz a folyamatos áramellátásra szükség van, amit a nap- és szélenergiával nem lehet kielégíteni. Nagy kérdés, hogy a megtermelt energiát hogyan lehet tárolni. Erre egyelőre nincs kidolgozott módszer.
Az előadás után a diákok kérdései érintették a lehetséges kormányzati intézkedéseket a káros anyag kibocsátás csökkentésére, a kevésbé ismert megújuló energiák felhasználását, illetve a fejlődő országok helyzetét.