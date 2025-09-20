Áder János volt államfő aktív nyugdíjasként éli életét és nem szakadt el szülőföldjétől, a Rábaköztől

Kapuváron tartott előadást a héten Áder János, volt köztársasági elnök. A tisztségről tíz évnyi szolgálat után, 2022-ben leköszönt államfő hazaérkezett a vármegyébe, hiszen a Rábaközben, Csornán született, Győrben járt gimnáziumba és 1998-tól 2009-ig a csornai körzet országgyűlési képviselője volt. Éppen ezért odafigyel szülőhelyére és követi a változásokat. Áder János útban Kapuvárra is megállt Csornán és végigjárta gyerekkora helyszíneit. Kapuváron a katolikus gimnázium diákjaival találkozott és a klímavédelemről, a fenntarthatóságról beszélt nekik Utána válaszolt a kisalfold.hu kérdéseire.

Áder János, volt köztársasági elnök figyelemmel kíséri szűkebb pátriája sorsát. Csornán most is végigjárta az ismerős utcákat. Fotó: Cs. K. A.

Áder János szülőföldről, klímáról, pihenésről

– A Rábaközzel, Csornával milyen manapság a kapcsolata? Munkatársától tudom, hogy idejövet is megálltak a városban.

– Sajnos, a szüleim már nem élnek és a húgom is Budapestre költözött, így már csak másod-, illetve harmadunokatestvérek vannak Csornán. Nagyobb családi ünnepekhez, illetve a temetőhöz kötődnek a családi találkozások. A korábbi képviselői munkámból adódóan figyelemmel kísérem utódom, Gyopáros Alpár tevékenységét és örülök neki, hogy a staféta átvétele után emelt is a munka minőségén. Nem véletlen, hogy nagyon magas arányban szerzi meg a választók bizalmát a választásokon. Mint a körzet képviselője is és mint a magyar falvakért felelős kormánybiztos is nagyon jól dolgozik és ezúton is további sok sikert kívánok neki. Nem is elsősorban az ő érdekében, hanem alapvetően azok érdekében, akikért tevékenykedik. Nem napi nyolc órában. És, ennek látszatja is van. Abból a kistelepülésekkel szembeni adósságból, hogy az erőforrások jórésze korábban a fővárosba és a nagyvárosokba korlátozódott, az utóbbi években sikerült nagyon sok mindent törleszteni. Történtek óvodafelújítások és építettek újakat, ezerháromszáz kisbolt nyílt a Magyar Falu Programban, hatszáz orvosi rendelőt újítottak fel, megújultak alsóbb rendű utak. Van még munka, nincs vége, de nagyon komoly eredményeket ért el a program.

– Követi tehát a vidék, azon belül is szűkebb pátriája sorsát.