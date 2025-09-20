3 órája
Áder János volt államfő aktív nyugdíjasként éli életét és nem szakadt el szülőföldjétől, a Rábaköztől
Áder János, volt köztársasági elnök interjút adott a kisalfold.hu-nak. Áder János beszélt a szülőföldhöz való kötődéséről és arról, milyen feladatokat vállalt, miután leköszönt az államfői tisztségről. Úgy fogalmazott, aktív nyugdíjasként éli életét.
Kapuváron tartott előadást a héten Áder János, volt köztársasági elnök. A tisztségről tíz évnyi szolgálat után, 2022-ben leköszönt államfő hazaérkezett a vármegyébe, hiszen a Rábaközben, Csornán született, Győrben járt gimnáziumba és 1998-tól 2009-ig a csornai körzet országgyűlési képviselője volt. Éppen ezért odafigyel szülőhelyére és követi a változásokat. Áder János útban Kapuvárra is megállt Csornán és végigjárta gyerekkora helyszíneit. Kapuváron a katolikus gimnázium diákjaival találkozott és a klímavédelemről, a fenntarthatóságról beszélt nekik. Utána válaszolt a kisalfold.hu kérdéseire.
Áder János szülőföldről, klímáról, pihenésről
– A Rábaközzel, Csornával milyen manapság a kapcsolata? Munkatársától tudom, hogy idejövet is megálltak a városban.
– Sajnos, a szüleim már nem élnek és a húgom is Budapestre költözött, így már csak másod-, illetve harmadunokatestvérek vannak Csornán. Nagyobb családi ünnepekhez, illetve a temetőhöz kötődnek a családi találkozások. A korábbi képviselői munkámból adódóan figyelemmel kísérem utódom, Gyopáros Alpár tevékenységét és örülök neki, hogy a staféta átvétele után emelt is a munka minőségén. Nem véletlen, hogy nagyon magas arányban szerzi meg a választók bizalmát a választásokon. Mint a körzet képviselője is és mint a magyar falvakért felelős kormánybiztos is nagyon jól dolgozik és ezúton is további sok sikert kívánok neki. Nem is elsősorban az ő érdekében, hanem alapvetően azok érdekében, akikért tevékenykedik. Nem napi nyolc órában. És, ennek látszatja is van. Abból a kistelepülésekkel szembeni adósságból, hogy az erőforrások jórésze korábban a fővárosba és a nagyvárosokba korlátozódott, az utóbbi években sikerült nagyon sok mindent törleszteni. Történtek óvodafelújítások és építettek újakat, ezerháromszáz kisbolt nyílt a Magyar Falu Programban, hatszáz orvosi rendelőt újítottak fel, megújultak alsóbb rendű utak. Van még munka, nincs vége, de nagyon komoly eredményeket ért el a program.
– Követi tehát a vidék, azon belül is szűkebb pátriája sorsát.
– Természetesen! Most felkerestem Csornán a gyerekkorom helyszíneit és nem is nagyon lehet ráismerni a városrészre. Ez persze igaz a vidéki települések jelentős részére. A régi kádárkockákat felújították, sokat elbontottak és új házak állnak az utcákban. De hát, ez az élet rendje.
– Kapuváron diákoknak tartott előadást és megdöbbentő adatokról beszélt bolygónk, környezetünk jövőjével kapcsolatban. Gyakran beszél fiatalok előtt, mit tapasztal, fogékonyak a hallottakra?
– A Kék Bolygó Alapítványnak az a szándéka, hogy a fiatalok lássák, ők is érintettek és a problémahalmaz, amiről beszélünk, az róluk szól. Azaz, a melegedő klíma, a vízválság, a biológiai sokszínűség csökkenés, a túlzott műanyaghasználat az életük része, az is marad és érintheti az egészségüket, a munkavégzési képességüket, a környezetüket. Természetesen van tennivalója a mindenkori kormányzatnak, a vállalatoknak, az önkormányzatoknak, de van tennivalója az egyénnek is. Sok kicsi sokra megy és ha mindenki azt a kicsit megteszi, annak már van haszna. Arra is felhívom a figyelmüket, hogy vannak megoldások. Vannak alig idősebb fiatalok, akik gondolkoztak, egy-egy problémára megoldást találtak és adott esetben üzletet is tudtak belőle csinálni, egzisztenciát építettek. Van tehát példa a korosztály előtt, vannak utak. Ha a visszacsatolásokat nézem, azt látom, hogy a gyerekek veszik az adást. Elgondolkodnak egy-egy felvetésen. A pedagógusoktól is kérem egyébként, hogy térjenek vissza a kérdésekre és beszéljenek azokról a dolgokról, amik megmaradtak a diákokban, vagy amik elgondolkodtatták őket. Ha ezt el tudom érni, akkor már nem jöttem hiába.
– Említette elnök úr, hogy a mutatók szerint rövidesen elérjük azt az állapotot, amikor már visszafordíthatatlanok lesznek a folyamatok. Van még rá esély egyáltalán, hogy megakadályozzuk a katasztrófát?
– Még van, nem sok, de van! Azon a magasságon még soha nem voltunk és nem tudjuk, hogy a tudósok jóslata szerint történnek-e a dolgok. A természet öngyógyító képessége nagyon erős, de a jelek, amiket kapunk, igencsak elgondolkodtatóak.
– Szó volt a vízgazdálkodásról, az aszályról, a vízválságról. Hallani olyan véleményeket, hogy egyes mezőgazdasági kultúrákat el kell felejteni és újakkal próbálkozni. Például az alföldi kukoricatermesztést újra kell gondolni. Felkészült erre a magyar gazdaság?
– Az Alföld egy részén biztosan így van. A klímaváltozáshoz mindenkinek, a magyar gazdáknak is alkalmazkodniuk kell. Ez már elkezdődött, de hosszú a folyamat. Először is meg kell változtatni azt a tudást, amivel ők rendelkeznek és amivel magabiztosan művelik a földjüket. Ráadásul új beruházásokra is szükség van. Ezek a gazdák nem olyan régen vásároltak új, modern gépeket, hogy felzárkózzanak a nyugati kollégáikhoz színvonalban, technológiában, hatékonyságban. Ezekre a gépekre sokan még hitelt is törlesztenek, vagyis nem lehet csak úgy, egyik pillanatról a másikra változtatni. Vannak azonban jó példák, vannak üzenethordozók, akik elmondják, miként sikerült váltaniuk és annak milyen következményei vannak. Nem mondom, hogy ez gyorsan megy, de amikor a harmadik, negyedi aszályos évet éljük, amire van esély, akkor azokon a területeken, ahol minden évben kiég a kukorica, biztosan nem érdemes újra azt vetni.
Megdöbbentő adatok Kapuváron, Áder János a klímavédelemről tartott előadást a szentvincés diákoknak
– A Regőczi István Alapítványnak is alapítója, ami a covid miatt árván, félárván maradt gyerekeket támogatja. Hogy élnek most ezek a gyerekek?
– A Regőczi alapítvány folyamatosan tartja velük a kapcsolatot.
- Egyrészt folyamatos a kifizetés, azaz hónapról hónapra kapják a támogatást.
- Másrészt nem csak anyagi gondjaikon igyekszünk segíteni.
- Fordulhatnak hozzánk jogi kérdésekkel, orvosi segítségért, ha a tanuláshoz van szükségük valamire vagy ha csak egy szemüveg kell, de nem futja rá. A kapcsolattartás tehát folyamatos. Az alapítvány négy munkatársának és a feleségem számára napi munkát ad az alapítvány, hiszen táborokat, programokat is szerveznek a gyerekeknek. Olyan, mint egy nagy család, vagyis nem csak az utalásról szól a segítség, hanem odafigyelünk rájuk. Az anyagi lehetőségek ugyan korlátozottak, de mivel a költségvetésből kapunk egy tisztességes támogatást, biztosítani tudjuk a folyamatos segítséget és az alkalomszerű segítségnyújtás feltételei is adottak.
– Augusztusban Orbán Viktor arról beszélt, hogy többször is kapacitálta önt, fogadja el a miniszterelnöki tisztséget.
– Arra reagáltam, annál többet nem akarok mondani.
– Mégis, mikor volt ez a beszélgetés?
– Amikor ez közöttünk szóba került, mindig azt válaszoltam, hogy alkalmasabbnak tartom őt miniszterelnöknek. Ezért sem az időpontról, sem a számról, sem a formáról, sem egyéb részletről nem adtam senkinek tájékoztatást. És, ehhez tartom is magamat.
– A köztársasági elnökségről leköszönt, de nem vonult nyugdíjba, hiszen felvállalta többek között a Kék Bolygó Alapítvánnyal járó feladatokat is. Jut idő a régi hobbikra, a horgászatra, a focira?
– Hogyne, ugyan a foci helyett már teniszezem, de a peca megmaradt. Valahol ki kell kapcsolódni és fel kell készülni a kapuvárihoz hasonló előadásokra. A viszonylag aktív nyugdíjasok táborához tartozom.
– Az alma matertől, a győri Révai gimnáziumtól sem távolodott el?
– Nem, dehogy! Több, egykori révais osztálytársam is az iskolában tanított, akik egyébként éppen elmentek már nyugdíjba. Az osztályommal az érettségi találkozót már nem öt évente tartjuk meg, hanem minden évben összejövünk. Ahogy öregszünk, egyre gyakrabban találkozunk.