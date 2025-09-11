Acca és Zokni családi nap Dunakilitin – kézműves vásárral és izgalmas programokkal

Szeptember 13-án, szombaton 9 és 13 óra között különleges élményben lehet részük azoknak, akik ellátogatnak Dunakilitire, a Vízparti közösségi térre (Gyümölcsös utca 65/F). A folyóparton megrendezett Acca és Zokni családi nap játékos, kreatív és közösségi programokkal várja a gyerekeket és szüleiket.

Acca és Zokni családi nap idén júniusban Kunszigeten is volt, nem volt hiány a kis nyomozókban. Vajon sikerrel fejtették meg Acca és Zokni feladványát?

Fotó: Pomaranski Luca

Acca és Zokni: de kik is azok?

Ők a Szigetköz mesebeli felfedezői, egy kíváncsi kisfiú és hűséges kiskutyája, akik együtt járják be a tájat, és kalandjaik során a gyerekeknek is megmutatják a vidék természeti és kulturális értékeit. A róluk szóló mesekönyvsorozat célja, hogy a kicsik játékos formában ismerkedjenek meg a Szigetköz kincseivel – és pontosan ezt a világot idézi meg a dunakiliti családi nap is.

A résztvevők számos színes program közül válogathatnak: lesz Acca és Zokni kalandjáték, csillámtetoválás, agyagozás, makramé-, virágkoszorú- és karkötőkészítés, kékfestés, "magposta" a Szigetközből, légvár, bábjáték Irány Csörögefölde! címmel és még sok más meglepetés gondoskodik arról, hogy minden korosztály megtalálja a számára legizgalmasabb élményt.

A helyszínen kézművesvásár és büfé is várja a látogatókat, így a közösségi élmény mellett a finom falatok sem maradnak el.

A rendezvény és a gyerekprogramok mindenki számára teljesen ingyenesek.



