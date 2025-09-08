szeptember 8., hétfő

Elvonás

52 perce

A Tisza-adó hatásairól posztol pontos számokat a képviselő

Címkék#Tisza-adó#vagyon#család#Magyar Péter#Sopron

A Tisza-adó hatásairól osztott meg egy beszédes adatsort közösségi oldalán Barcza Attila országgyűlési képviselő.

Kisalföld.hu

A pofátlanságnak nincs határa Magyar Péternél!

- írta Sopron és térségének országgyűlési képviselője közösségi oldalán.

A politikus hozzátette, a megyei jogú városok, így Sopron polgáraira különösen nagy veszélyt jelentő Tisza-adót nem más dolgozta ki, mint egy luxus közgazdász: Dálnoki Áron, akinek családja 74 milliárdos vagyonnal rendelkezik.Miközben ő maga milliárdos és budai villákban él, azt találta ki, hogy a középosztály és minden dolgozó ember fizessen több adót. Magyar Péter és csapata mindezt el akarta titkolni – de lebuktak!

 

