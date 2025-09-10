szeptember 10., szerda

Izgalmas hétvége előtt

1 órája

A Széchenyi István Egyetemre érkezik a III. WHB Győr Rally

Címkék#ingyenes#Győr Rally#Széchenyi István Egyetem#rendezvény

Harmadik alkalommal rendezik meg a WHB Győr Rallyt szeptember 12. és 14. között. A rendezvény ingyenesen megtekinthető futamai Győr belvárosában, a Széchenyi István Egyetemnél és a környékbeli szakaszokon zajlanak. A campus és a Dunakapu tér izgalmas kísérőprogramoknak ad otthont. Idén először a verseny online közvetítésben is elérhető lesz, így bárhonnan nyomon követhető az esemény.

Kisalföld.hu

Szeptember 12–14. között visszatér a WHB Győr Rally. A pénteki belvárosi prológot szombaton és vasárnap a klasszikus gyorsasági szakaszok követik Bakonybél–Kőrishegy, Kisgyónbánya–Csőszpuszta, Tés–Olaszfalu és Ravazd–Tényő között, valamint a Rábaringen. A Dunakapu téren e-sport-szimulátor, veteránjármű-kiállítás és autószalon várja a közönséget, a campuson pedig az egyetemi hallgatói csapatok mutatják be fejlesztéseiket. 

Fotó: Adorján András / Széchenyi István Egyetem

„Büszkék vagyunk rá, hogy idén is házigazdái lehetünk a III. WHB Győr Rally egyik szakaszának, hiszen intézményünk számos ponton kötődik az autó-motor sporthoz” – hangsúlyozta dr. Friedler Ferenc professzor, a Széchenyi István Egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese. Hozzátette: csapataik – például a világcsúcstartó SZEnergy Team – a világ élvonalába tartoznak, intézményük célja pedig, hogy hallgatóikat sikeres pályára készítsék fel. Beszélt arról is, hogy minden verseny hozzájárul a technikai, technológiai tudás fejlődéséhez, amit a műszaki tudományokra nagy súlyt helyező intézményként különösen fontosnak tartanak. 

„Egyetemünk évről évre egyre nagyobb szerepet vállal a WHB Győr Rally szervezésében, amelybe így hallgatóinkat, oktatóinkat és szakembereinket is be tudjuk vonni. Örömteli, hogy a szakma elismeri azt a munkát, amelyet az autó- és motorsport területén végzünk, és fontos számunkra, hogy mindezt a város, az ország, de legfőbbképpen a pályaválasztás előtt álló fiatalok is megismerhessék. Olyan képzések várják nálunk a motorsport iránt érdeklődő fiatalokat, amelyek révén szenvedélyüket a tanulmányaik során is kibontakoztathatják” – emelte ki Lőrincz Gergő, az egyetem szolgáltatási és brandigazgatója. 

Őry Tamás, a rendezőbizottság elnöke kiemelte, hogy az egyetemmel folyamatosan erősödő együttműködés kiváló alapot biztosít egy jó versenyhez. „Az elmúlt két évben pozitív visszajelzéseket kaptunk mind a szurkolóktól, mind a versenyzőktől. Ismét igyekeztünk nekik kedvező programot kialakítani, ezért néhány változás mellett döntöttünk. Az egyik legfontosabb, hogy idén az összes szakaszt ingyenesen látogathatják a nézők” – árulta el. Hozzátette: a hétvége távját – a nyomvonalat átalakítva – 160 kilométerre növelték, így a Rally 2-es mezőny szombaton és vasárnap is rajthoz áll egy-egy különálló versenyben. „A program központja a győri Dunakapu tér, ahol pénteken délután a városi szakasszal indítunk. Újdonság, hogy ez nem gyorsasági, hanem prológ lesz, tehát itt az idő nem számít bele a végeredménybe. Először a Rally 2, utána a Historic és végül az első osztályú raliautók mennek majd végig a pályán, ami idén is az egyetem mellett vezet” – részletezte. 

Az eseményen készült további fotókat itt megtekintheti:

A Széchenyi István Egyetemre érkezik a III. WHB Győr Rally

Fotók: Adorján András és Dudás Máté / Széchenyi István Egyetem

Szujó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke elmondta: Győrben hatalmas múltja van a ralisportnak, ezért is övezte óriási érdeklődés két évvel ezelőtt a versenyt, amely több mint három évtized kihagyás után tért vissza a városba. „Szeretném külön is kiemelni a Széchenyi-egyetem szerepvállalását, amely magát motorsport-egyetemként is definiálja. Azok a fiatalok, akik ma hallgatóként a Formula Student-versenyeken vesznek részt, lehet, hogy később az autósport csúcsát jelentő Forma–1-ben vagy a rali-világbajnokságban fognak szerepelni” – emelte ki. Hangsúlyozta: a széles körű támogatottságnak, a magas színvonalú szervezésnek és az egyetemi háttérnek köszönhetően ez a rendezvény új szintet jelent a hazai autósportban. 

A sajtótájékoztatón három versenyző is beszélt a versennyel kapcsolatos várakozásairól. Az ORB 1-es bajnokságot vezető páros navigátora, a győri származású Németh Gergely elmondta: stabil előnyel állnak az élen, amit szeretnének megtartani vagy növelni, de nem minden áron. „Tavaly itt a második helyen végeztünk úgy, hogy végig harcban álltunk a győzelemért. Meglátjuk, idén mi lesz” – jegyezte meg. 

A szintén Győrből indult Faltusz Dávid – aki az elmúlt évben ORB 2-es bajnok lett – pilótaként különösen a belvárosi prológot várja. „Én szívem szerint minden raliversenyen bevezetnék egy városi szakaszt, hogy közelebb hozzuk a nézőkhöz a szakágat. Reméljük, idén is nagyon sokan látogatnak ki” – mondta. 

Rongits Attila 34 éve résztvevője volt az egykori győri Lutra Rallye-nak. „Akkor még nem gondoltam, hogy több mint három évtizeddel később ismét rajthoz állok a győri versenyen, de szerencsére megmaradtam ebben a közegben. Régi motorosként nagy izgalommal várom a hétvégét, ahol jó szervezésre, izgalmas pályaszakaszokra és kitűnő ellenfelekre számíthatunk” – fogalmazott a pilóta.  

Fotó: Adorján András / Széchenyi István Egyetem

A verseny történetében először a program online is követhető lesz. „A Telekom Campus Network megoldása ezúttal a III. WHB Győri Rally szakaszain biztosít dedikált sávszélességet, melynek segítségével a verseny történései idén először online is követhetővé válnak a Telekom Live YouTube-csatornáján, exkluzív bejelentkezésekkel. A Telekom Stúdióból drónfelvételek és belső kameraképek is színesítik a közvetítést, a verseny állását pedig valós időben követhetik a nézők a tracking rendszernek köszönhetően” – mondta Fegyver Csaba, a Telekom stratégiai és kiemelt projektekért felelős igazgatója a verseny online közvetítésével kapcsolatban. Az online közvetítés itt érhető majd el: https://www.youtube.com/@telekomhu_live   

A rendezvény miatt pénteken 16 és 23 óra között több győri útszakaszt lezárnak, így például a Jedlik hidat, a Töltésszer utcát, a Hédervári utat, a Dunakapu teret és a Káptalandomb környékét. A helyi lakosok lakcímkártyával gyalogosan közlekedhetnek, gépkocsival azonban kerülniük kell a lezárt területeket, kivételt csak a készenléti járművek képeznek. A szombati és vasárnapi gyorsasági szakaszok körül további korlátozások lépnek életbe, amelyekről a gyorrally.hu honlapon olvashatók részletes információk. 

A West Hungária Bau Kft. főtámogatásával megvalósuló versenyen az országos bajnokság ORB 1, ORC, Historic, ORB 2 és ORB 3 kategóriájának mezőnye áll rajthoz. A pénteki belvárosi prológ előtt és után junior versenyzők is bemutatkoznak, a közönséget pedig a Showtime program szórakoztatja, amelyben más szakágak kiválóságai is volán mögé ülnek. 

A rendezvény pénteken 16:50-kor rajtol a belvárosi szakasszal, a több mint száz indulóból álló mezőny pedig a hétvége során összesen 11 gyorsaságit teljesít - írta sajtóközleményében a TPR Hungary.

