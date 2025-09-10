A Széchenyi István Egyetemre érkezik a III. WHB Győr Rally

Szeptember 12–14. között visszatér a WHB Győr Rally. A pénteki belvárosi prológot szombaton és vasárnap a klasszikus gyorsasági szakaszok követik Bakonybél–Kőrishegy, Kisgyónbánya–Csőszpuszta, Tés–Olaszfalu és Ravazd–Tényő között, valamint a Rábaringen. A Dunakapu téren e-sport-szimulátor, veteránjármű-kiállítás és autószalon várja a közönséget, a campuson pedig az egyetemi hallgatói csapatok mutatják be fejlesztéseiket.

Fotó: Adorján András / Széchenyi István Egyetem

„Büszkék vagyunk rá, hogy idén is házigazdái lehetünk a III. WHB Győr Rally egyik szakaszának, hiszen intézményünk számos ponton kötődik az autó-motor sporthoz” – hangsúlyozta dr. Friedler Ferenc professzor, a Széchenyi István Egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese. Hozzátette: csapataik – például a világcsúcstartó SZEnergy Team – a világ élvonalába tartoznak, intézményük célja pedig, hogy hallgatóikat sikeres pályára készítsék fel. Beszélt arról is, hogy minden verseny hozzájárul a technikai, technológiai tudás fejlődéséhez, amit a műszaki tudományokra nagy súlyt helyező intézményként különösen fontosnak tartanak.

„Egyetemünk évről évre egyre nagyobb szerepet vállal a WHB Győr Rally szervezésében, amelybe így hallgatóinkat, oktatóinkat és szakembereinket is be tudjuk vonni. Örömteli, hogy a szakma elismeri azt a munkát, amelyet az autó- és motorsport területén végzünk, és fontos számunkra, hogy mindezt a város, az ország, de legfőbbképpen a pályaválasztás előtt álló fiatalok is megismerhessék. Olyan képzések várják nálunk a motorsport iránt érdeklődő fiatalokat, amelyek révén szenvedélyüket a tanulmányaik során is kibontakoztathatják” – emelte ki Lőrincz Gergő, az egyetem szolgáltatási és brandigazgatója.

Őry Tamás, a rendezőbizottság elnöke kiemelte, hogy az egyetemmel folyamatosan erősödő együttműködés kiváló alapot biztosít egy jó versenyhez. „Az elmúlt két évben pozitív visszajelzéseket kaptunk mind a szurkolóktól, mind a versenyzőktől. Ismét igyekeztünk nekik kedvező programot kialakítani, ezért néhány változás mellett döntöttünk. Az egyik legfontosabb, hogy idén az összes szakaszt ingyenesen látogathatják a nézők” – árulta el. Hozzátette: a hétvége távját – a nyomvonalat átalakítva – 160 kilométerre növelték, így a Rally 2-es mezőny szombaton és vasárnap is rajthoz áll egy-egy különálló versenyben. „A program központja a győri Dunakapu tér, ahol pénteken délután a városi szakasszal indítunk. Újdonság, hogy ez nem gyorsasági, hanem prológ lesz, tehát itt az idő nem számít bele a végeredménybe. Először a Rally 2, utána a Historic és végül az első osztályú raliautók mennek majd végig a pályán, ami idén is az egyetem mellett vezet” – részletezte.