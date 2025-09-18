A Széchenyi Egyetemen rendezték meg a régió legnagyobb drogprevenciós programját

A „Függőségek árnyékában” című komplex drogprevenciós napot szeptember 17-én rendezték meg a győri campuson. A programot a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara szervezte számos intézmény, civil szervezet partnerségével. A mintegy 1200 résztvevő középiskolás neves előadókkal, szakemberekkel és közéleti szereplőkkel találkozhatott, akik hiteles példákkal mutatták meg, hogy a függőségekkel szemben mindig van alternatíva. A program Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó jelenléte is színesítette, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a sport és a közösség ereje biztos alapot nyújthat egy teljes, értékes élethez.

A Széchenyi István Egyetem képviselői és az intézmény együttműködő partnerei a program megnyitóünnepségén.

Forrás: Adorján András/SZE

Az esemény egyik fontos üzenete az volt, hogy a fiatalok lelki egészségének védelme és a függőségek megelőzése közös ügy. „A Széchenyi-egyetem hallgatóin túl a fiatalabb generációkat is támogatja abban, hogy kiegyensúlyozott, egészséges életet éljenek. Ezért különösen fontosak azok a programok, amelyek a megelőzésre, a tudatosság erősítésére és a közösség bevonására épülnek” – mutatott rá dr. Kovács Zsolt általános és oktatási elnökhelyettes köszöntőjében. Hozzátette: az intézményben a hallgatók számára elérhetők életvezetési és mentálhigiénés tanácsadások, de emellett a sport- és közösségi programok is azt szolgálják, hogy az itt tanulók támogató, biztonságos környezetben alakíthassák jövőjüket.

Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó a sport és a közösség erejére hívta fel a fiatalok figyelmét. (Fotók: Adorján András, Dudás Máté/Széchenyi István Egyetem)

Forrás: Széchenyi István Egyetem

A megnyitón Nagy Ágnes rendőr ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes is szólt a diákokhoz. „Arra kérem a fiatalokat, hogy felelősséggel szórakozzanak, mindig épségben érjenek haza. Nap mint nap találkozunk a függőségek árnyoldalaival, olyan történetekkel, amelyeket bízom benne, hogy ti soha nem tapasztaltok meg” – mondta.

Az egyetem és a vármegyei rendőr-főkapitányság együttműködése nem újkeletű: a partnerség keretében a rendőrség szakemberei már a tanév elején is, a Gólyahéten tartottak drogprevenciós előadásokat közel ezer elsőéves hallgatónak. Emellett a jogi kar „Jogtudatosan” című felvételi előkészítő kurzusa középiskolás fiatalokat is megszólít, szintén a rendőrség szakmai támogatásával. A mostani esemény mindezt regionális szinten erősítette tovább.