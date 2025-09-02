2 órája
Nagy utat tett meg a békenagykövet, a Parlamenttől a Fekete-tengerig tekert
Lapunk augusztus elején számolt be arról, hogy Zelei József, a Világ Kerékpáros Békenagykövete újabb nagy útra készül: célja a Parlamenttől indulva egészen a Fekete-tengerig tekerni, ezzel folytatva békenagyköveti munkáját. Mostanra örömmel jelenthetjük: a vállalás teljesült, a II. Duna Béketúra sikeresen lezárult, és minden kitűzött cél maradéktalanul megvalósult.
Az út nem volt könnyű. A változatos időjárás, a domborzati kihívások és a hosszú táv mind próbára tették az állóképességet, ám Zelei József kitartása és békemissziója iránti elkötelezettsége erősebbnek bizonyult minden akadálynál.
A túra legmeghatóbb pillanatai közé tartozott, amikor a nagykövet a magával vitt szentelt Békevizet a Fekete-tenger hullámaiba öntötte Konstanca felett. Ez a gesztus szimbolikusan a béke üzenetét kapcsolta össze a tengerrel, mintegy az egész világra kiterjesztve annak hatását.
Ugyancsak felemelő mozzanat volt, amikor a Béke Lángját elvitte egészen az ukrán határig.
- A fény átragyog a határokon, s arra emlékeztet bennünket: a békének nincs nemzetisége. A béke mindannyiunk közös öröksége, és felelősségünk is, hogy őrizzük és továbbadjuk - mondta.
Zelei József missziója tehát túlmutat egy kerékpártúrán: az út minden kilométere üzenetet hordozott. Arról, hogy a béke útja talán nehéz, de kitartással, elkötelezettséggel és közös hittel járhatóvá válik.