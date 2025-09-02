szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

26°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Misszió

2 órája

Nagy utat tett meg a békenagykövet, a Parlamenttől a Fekete-tengerig tekert

Címkék#békemisszió#Zelei József#kerékpáros

Lapunk augusztus elején számolt be arról, hogy Zelei József, a Világ Kerékpáros Békenagykövete újabb nagy útra készül: célja a Parlamenttől indulva egészen a Fekete-tengerig tekerni, ezzel folytatva békenagyköveti munkáját. Mostanra örömmel jelenthetjük: a vállalás teljesült, a II. Duna Béketúra sikeresen lezárult, és minden kitűzött cél maradéktalanul megvalósult.

Varga Henrietta
Nagy utat tett meg a békenagykövet, a Parlamenttől a Fekete-tengerig tekert

Az út nem volt könnyű. A változatos időjárás, a domborzati kihívások és a hosszú táv mind próbára tették az állóképességet, ám Zelei József kitartása és békemissziója iránti elkötelezettsége erősebbnek bizonyult minden akadálynál.

A túra legmeghatóbb pillanatai közé tartozott, amikor a nagykövet a magával vitt szentelt Békevizet a Fekete-tenger hullámaiba öntötte Konstanca felett. Ez a gesztus szimbolikusan a béke üzenetét kapcsolta össze a tengerrel, mintegy az egész világra kiterjesztve annak hatását.

Ugyancsak felemelő mozzanat volt, amikor a Béke Lángját elvitte egészen az ukrán határig. 

- A fény átragyog a határokon, s arra emlékeztet bennünket: a békének nincs nemzetisége. A béke mindannyiunk közös öröksége, és felelősségünk is, hogy őrizzük és továbbadjuk - mondta.

Zelei József missziója tehát túlmutat egy kerékpártúrán: az út minden kilométere üzenetet hordozott. Arról, hogy a béke útja talán nehéz, de kitartással, elkötelezettséggel és közös hittel járhatóvá válik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu