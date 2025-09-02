Nagy utat tett meg a békenagykövet, a Parlamenttől a Fekete-tengerig tekert

Az út nem volt könnyű. A változatos időjárás, a domborzati kihívások és a hosszú táv mind próbára tették az állóképességet, ám Zelei József kitartása és békemissziója iránti elkötelezettsége erősebbnek bizonyult minden akadálynál.

A túra legmeghatóbb pillanatai közé tartozott, amikor a nagykövet a magával vitt szentelt Békevizet a Fekete-tenger hullámaiba öntötte Konstanca felett. Ez a gesztus szimbolikusan a béke üzenetét kapcsolta össze a tengerrel, mintegy az egész világra kiterjesztve annak hatását.

Ugyancsak felemelő mozzanat volt, amikor a Béke Lángját elvitte egészen az ukrán határig.

- A fény átragyog a határokon, s arra emlékeztet bennünket: a békének nincs nemzetisége. A béke mindannyiunk közös öröksége, és felelősségünk is, hogy őrizzük és továbbadjuk - mondta.

Zelei József missziója tehát túlmutat egy kerékpártúrán: az út minden kilométere üzenetet hordozott. Arról, hogy a béke útja talán nehéz, de kitartással, elkötelezettséggel és közös hittel járhatóvá válik.