Csermajorba költözik a Páli Szent Vince katolikus iskola? A kapuvári gimi épületét felújítják, a szülők még semmit nem tudnak

Címkék#Csermajor#Páli Szent Vince#iskolaközpont#költözés#Kapuvár#felújítás#egyházmegye

Elköltözik a kapuvári Páli Szent Vince katolikus iskola Kapuvárról egy időre? A gimnázium intézmény épületét felújítják, ideiglenes helyet keresnek a diákoknak. Úgy tudjuk, a csermajori, egykori tejipari szakiskola is szóba került, mint ideiglenes "Páli Szent Vince".

Kisalföld.hu

Felújítás, átépítés előtt áll a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Oktatási Központ gimnáziumi épülete. A Fő téren álló komplexum korszerűsítésére információink szerint jelentős forrás áll a fenntartó győri egyházmegye rendelkezésére. Úgy tudjuk, olyan beavatkozásra készülnek az intézményben, mely nem teszi lehetővé a tanítást, azaz a beruházás idejére a Páli Szent Vince iskolát ki kell üríteni. Lehetséges megoldásként a csermajori, egykori tejipari szakiskola jött szóba. A Kisalföld információi szerint az illetékesek bejárták már a majort és egyeztetések is kezdődtek az egyházmegye és a tulajdonosi jogokat gyakorló győri Széchenyi egyetem között.

A kapuvári Páli Szent Vince iskola épületét felújítják. Ideiglenesen elköltöznek a diákok.
A Páli Szent Vince Katolikus Iskolaközpont épületét felújítják. Úgy tudjuk, a diákoknak ki kell költözniük a beruházás idejére. Egyelőre nem tudni, hova mennek.

Csermajorba költözik a Páli Szent Vince?

A kapuvári Páli Szent Vince iskolaközpont tizenhat osztálya költözhet - akár több évre is - a Vitnyéd közigazgatási területéhez tartozó Csermajorba. Kerestük az iskola igazgatóját és a fenntartót is, de egyelőre nem kaptunk válaszokat, keresik a lehető legjobb megoldást. Több szülővel is beszéltünk az elmúlt napokban, akiktől megtudtuk, hogy a költözés kérdése napirenden van, de konkrétumokról még ők sem tudnak. Abban bíztak, hogy a keddi szülői értekezleten érdemi információkat szerezhetnek, de nem így történt. 

Egyelőre csak a felújítás tűnik biztosnak. Hogy hova költözik az iskola, arról nincs konkrét információ.

Úgy tudjuk, az iskolaközpont gimnáziumi részét újítanák fel a következő években, így az épületben tanuló 7., 8., 9., 10., 11. és 12. osztályokat vinnék ki a korábban középiskolaként működő Csermajorba. Azt is megtudtuk, a tanárokat még az évnyitó előtt tájékoztatta az iskola vezetősége az elképzelésekről, de azóta is csak találgatások láttak napvilágot. Egyes hírek szerint 2026. januárjában költözhet ki a 16 osztály, de erről se született még döntés. Kérdésként vetődött fel, hogy az esetleges csermajori költözés esetén hogyan oldanák meg a több száz diák utaztatását? Egyelőre azonban még ez a kérdés is függőben van.

Kerestük az iskola igazgatóját és a fenntartó püspökséget, de még nem kaptunk választ. Lapunk folyamatosan próbál információkat szerezni az üggyel kapcsolatban. Az új ismeretekkel frissítjük cikkünket.

 

