Csermajorba költözik a Páli Szent Vince katolikus iskola? A kapuvári gimi épületét felújítják, a szülők még semmit nem tudnak

Felújítás, átépítés előtt áll a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Oktatási Központ gimnáziumi épülete. A Fő téren álló komplexum korszerűsítésére információink szerint jelentős forrás áll a fenntartó győri egyházmegye rendelkezésére. Úgy tudjuk, olyan beavatkozásra készülnek az intézményben, mely nem teszi lehetővé a tanítást, azaz a beruházás idejére a Páli Szent Vince iskolát ki kell üríteni. Lehetséges megoldásként a csermajori, egykori tejipari szakiskola jött szóba. A Kisalföld információi szerint az illetékesek bejárták már a majort és egyeztetések is kezdődtek az egyházmegye és a tulajdonosi jogokat gyakorló győri Széchenyi egyetem között.

Úgy tudjuk, az iskolaközpont gimnáziumi részét újítanák fel a következő években, így az épületben tanuló 7., 8., 9., 10., 11. és 12. osztályokat vinnék ki a korábban középiskolaként működő Csermajorba. Azt is megtudtuk, a tanárokat még az évnyitó előtt tájékoztatta az iskola vezetősége az elképzelésekről, de azóta is csak találgatások láttak napvilágot. Egyes hírek szerint 2026. januárjában költözhet ki a 16 osztály, de erről se született még döntés. Kérdésként vetődött fel, hogy az esetleges csermajori költözés esetén hogyan oldanák meg a több száz diák utaztatását? Egyelőre azonban még ez a kérdés is függőben van.

