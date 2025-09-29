A határőr szívek tovább dobognak és emlékeznek

Andorka Árpád ny. rendőr törzszászlós, aki több mint húsz éven keresztül határőr volt, komáromi lakos, Bősárkány szülötte 2025. szeptember 27-én szombaton, a polgármester előzetes engedélyével, egy igen megható, ritka gesztus kíséretében a Bősárkányi temetőben emléktáblát helyezett el "Az elhunyt határőrök emlékére".

Saját határőr katonáinkra történő emlékezés szent kötelességünk. Az emlékbeszédet Kovács Dezső ny. vezérőrnagy mondta és a beszéd után Andorka Árpáddal közösen leplezték le az emléktáblát. Ezt követően Hanczel Szabolcs lelkész atya, dicsőség és megnyugvás a határőr halottaknak megható és szívhez szóló beszéd után felszentelte az emléktáblát - írta Takács Imre ny. határőr alezredes résztvevő.