Gombák a terítéken
1 órája
Ehető vagy mérges? Gombaszakértő segíti az eligazodást Osliban
A gombákról lesz előadás az osli kultúrházban szeptember 12-én. Szakértő válaszol a kérdésekre.
Interaktív gombaismereti előadás lesz szeptember 12-én Osliban. Polák András gombaszakellenőr a Hanságra és a Rábaközre jellemző mérgező és ehető gombafajokat ismerteti a rendezvényen. Az érdeklődőket a helyi kultúrházban várják, este hat órára.
