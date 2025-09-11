szeptember 11., csütörtök

Gombák a terítéken

1 órája

Ehető vagy mérges? Gombaszakértő segíti az eligazodást Osliban

Címkék#Rábaköz#Osli#gombaszakértő#Polák András#gombafaj

A gombákról lesz előadás az osli kultúrházban szeptember 12-én. Szakértő válaszol a kérdésekre.

Kisalföld.hu

Interaktív gombaismereti előadás lesz szeptember 12-én Osliban. Polák András gombaszakellenőr a Hanságra és a Rábaközre jellemző mérgező és ehető gombafajokat ismerteti a rendezvényen. Az érdeklődőket a helyi kultúrházban várják, este hat órára.

A gombákkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők az osli előadáson, pénteken.

 

 

