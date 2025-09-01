1 órája
A 90-es évek egyik legnagyobb sztárja érkezik Écsre
Az écsi falunapon az Ámokfutók ad koncertet szeptember 6-án, szombaton. Mint Németh-Sári Jennifer, Écs közművelődési szervezője a Kisalföldnek elmondta, az Ámokfutók, Kozso együttese 20.30-kor kezd, és mintegy 45 perces műsort ad. Kozso Écsen nem lépett fel, igyekeztek olyan zenekart találni a falunapra, amely népszerű minden generáció tagjai között, idősebbek és fiatalabbak között egyaránt. A művész négyfős stábbal érkezik, ennyi főre kért cateringet, és különösebb kívánsága nem volt menedzsmentjének, csak legyen zöld tea az italok között.
Kozso és az Ámokfutók az écsi falunapon
A részletes program: 9 órától lövészverseny, íjászbemutató, kispályás focimérkőzés a focipályán. 14:15 Megnyitó, a dr. Barsi Ernő Népdalkör és Citeraegyüttes előadása, a Nagyabonyi Csillagfürt Népdalkör dalcsokra az écsi gyerekek néptáncbemutatója. 16:00 Tóth Tünde, 17:00 Tompeti és Barátai, 18:15 BettyLove, 19:15 Hungarock Zenekar, 20:45 Ámokfutók, 22:00 Mongoose hajnalig