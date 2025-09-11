Áttúrta a fiókot, és ezeket a képeket találta az ikertornyokról – Kajárpéci olvasónk megdöbbentő felvételei

– Egy kinti magyar barátom telefonált, hogy azonnal kapcsoljuk be a tévét, mert repülőgép csapódott az ikertornyok egyikébe – emlékezett vissza a már Kajárpécen élő Pápai Szabolcs arra az eseményre, amelyet az Egyesült Államok legsúlyosabb terrortámadásaként jegyeznek, és 911-ként vonult be a történelembe.

Pápaoi Szabolcs New Yorkban: a cikket tovább görgetve rengeteg fotót talál 911-ről

Fotó: Nagy Ildikó

Szabolcs egyike volt azoknak, akik azon melegében elindultak a tornyok felé, és nem restelltek képeket készíteni.

Szabolcs és menyasszonya 911-es történetét a kiemelt szavakra kattintva érheti el. Ebben a cikkben mutattuk be azokat a fotókat, amelyeket akkor készítettek. Azóta újabb felvételeket talált a fiókjában.

Az alábbi fotóra kattintva lapozza végig a lélekig hatoló felvételeket!