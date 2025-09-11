szeptember 11., csütörtök

Kajárpéc – New York

1 órája

Áttúrta a fiókot, és ezeket a képeket találta az ikertornyokról – Kajárpéci olvasónk megdöbbentő felvételei

Amerikát a népek olvasztótégelyének szokták mondani, így nem meglepő, hogy egy azóta már Kajárpécen élő olvasónk is éppen ott olvadozott a tégelyben, amikor az ikertornyokat támadás érte. 911 képekben, második körben! Hogy miért második? Cikkünkből kiderül!

Pardavi Mariann

– Egy kinti magyar barátom telefonált, hogy azonnal kapcsoljuk be a tévét, mert repülőgép csapódott az ikertornyok egyikébe – emlékezett vissza a már Kajárpécen élő Pápai Szabolcs arra az eseményre, amelyet az Egyesült Államok legsúlyosabb terrortámadásaként jegyeznek, és 911-ként vonult be a történelembe.

911, amerika, world trade center, támadás, terror
Pápaoi Szabolcs New Yorkban: a cikket tovább görgetve rengeteg fotót talál 911-ről
Fotó: Nagy Ildikó

Szabolcs egyike volt azoknak, akik azon melegében elindultak a tornyok felé, és nem restelltek képeket készíteni. 

Szabolcs és menyasszonya 911-es történetét a kiemelt szavakra kattintva érheti el. Ebben a cikkben mutattuk be azokat a fotókat, amelyeket akkor készítettek. Azóta újabb felvételeket talált a fiókjában. 
Az alábbi fotóra kattintva lapozza végig a lélekig hatoló felvételeket!

Áttúrta a fiókot, és ezeket a képeket találta az ikertornyokról

Fotók: Pápai Szabolcs

911-ről bővebben:

  • A 2001. szeptember 11-i esemény (röviden: 911) az Egyesült Államok történelmének egyik legsúlyosabb terrortámadása volt.
  • Az al-Káida szélsőséges iszlamista szervezethez tartozó terroristák négy utasszállító repülőgépet térítettek el.
  • Két gépet New Yorkban a World Trade Center ikertornyaiba vezettek, amelyek rövid időn belül összeomlottak.
  • Egy gép a washingtoni Pentagonba, az amerikai védelmi minisztérium központjába csapódott.
  • A negyedik gép, a United Airlines 93-as járata, utasai hősies ellenállásának köszönhetően nem érte el célpontját (feltehetően a Fehér Ház vagy a Capitolium lett volna), hanem Pennsylvaniában zuhant le.
  • A támadások következtében közel 3000 ember vesztette életét, és több ezer sérültet tartottak nyilván.

 

 

