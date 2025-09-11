szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

2 órája

Az egész világot és a Kisalföldet is megrázta a 9/11 tragédiája

Címkék#múltidéző#World Trade Center#terrorizmus#szeptember 11.

24 év telt el a terrortámadás óta. Cikkünkben visszaemlékezünk azokra a napokra amikor az újságunk hasábjain írtunk az egész világot megrázó tragédiáról.

Kisalföld.hu

Az Egyesült Államokat 24 éve érte történetének legsúlyosabb támadása, erről korábbi cikkünkben írtunk összefoglalót. Világszerte döbbenetet és felháborodást váltott ki a New York-i World Trade Center két felhőkarcolója ellen elkövetett terrortámadás - írtuk a Kisalföld hasábjain 2001 szeptember 12-én. A 9/11-ként is emlegetett szörnyűséget Amerika egyik legnagyobb tragédiájának tartják. A terrorizmus áldozataira minden évben megemlékeznek, örökségéről a Magyar Nemzet készített összefoglalót.

9/11
Így nézett ki címlapunk a 9/11 tragédia utáni napon. Forrás: Kisalföld archívum

9/11: azóta is sajog a világ a fájdalomtól

Két eltérített repülőgép 18 perces különbséggel hajtott neki az iker-felhőkarcolónak. Az épületet kártyavárként kaszabolták le a repülőgépek. A kórházak megteltek a súlyos sérültekkel, akiknek ellátásában győri születésű doktornő is részt vett. 

Mindenkit nyugalomra intettek, Győrben is nyugtató szavak hangzottak el

A Kisalföld közéletének és gazdaságának ismert képviselői nyilatkoztak a terrortámadás kapcsán. 

Orbán Viktor hangsúlyozta, a támadás az Egyesült Államokat érte, de ezzel együtt az egész szabad világot is.

A megyei közgyűlés elnöke Ivanics Ferencet is megrendítette a hír, ennek ellenére mindenkit nyugalomra intett.

A New York-ban dolgozó dr. Lenner Roberta édesanyját szerette volna megnyugtatni, közölve, hogy hál' istennek jól van. A tragédia híre a kórházban érte, ahol még idejük sem volt a megdöbbenésre.

A tragédia részleteiről szeptember 12-ei lapszámunkban írtunk. Forrás: Kisalföld archívum

Sopronban szigorítottak a terrortámadás után

A határátkelőhelyen és a Sopron Plázánál is fokozottan ellenőriztek. Az utasokat, csomagokat is átnézték. Az éjjel-nappali őrzését rendelték el a létesítménynek, a garázsba nem engedtek be idegen autókat sem.

Sopronnál szigorítottak a megrázó hírek következtében. Forrás: Kisalföld archívum

A tragédia napján Ágfalvát is haláleset rázta meg

A Kisalföld hasábjain szeptember 11-én arról írtunk, hogy volt élettársát ölte meg egy német állampolgárságú férfi Ágfalván, egészen Németországig cipelte a nő holttestét.

A férfi látszólag csendes békességben élt az erdő szélén, mégis brutális módon ölte meg barátnőjét.

A 2001 szeptember 11-ei lapszámunk címlapján gyilkosságról írtunk. Forrás: Kisalföld archívum

Különleges fotókat kaptunk egy kajárpéci olvasónktól 911-ről, ennek részleteiről a kiemelt szavakra kattintva olvashatnak.

 

