Az egész világot és a Kisalföldet is megrázta a 9/11 tragédiája

Az Egyesült Államokat 24 éve érte történetének legsúlyosabb támadása, erről korábbi cikkünkben írtunk összefoglalót. Világszerte döbbenetet és felháborodást váltott ki a New York-i World Trade Center két felhőkarcolója ellen elkövetett terrortámadás - írtuk a Kisalföld hasábjain 2001 szeptember 12-én. A 9/11-ként is emlegetett szörnyűséget Amerika egyik legnagyobb tragédiájának tartják. A terrorizmus áldozataira minden évben megemlékeznek, örökségéről a Magyar Nemzet készített összefoglalót.

Így nézett ki címlapunk a 9/11 tragédia utáni napon. Forrás: Kisalföld archívum

9/11: azóta is sajog a világ a fájdalomtól

Két eltérített repülőgép 18 perces különbséggel hajtott neki az iker-felhőkarcolónak. Az épületet kártyavárként kaszabolták le a repülőgépek. A kórházak megteltek a súlyos sérültekkel, akiknek ellátásában győri születésű doktornő is részt vett.

Mindenkit nyugalomra intettek, Győrben is nyugtató szavak hangzottak el

A Kisalföld közéletének és gazdaságának ismert képviselői nyilatkoztak a terrortámadás kapcsán.

Orbán Viktor hangsúlyozta, a támadás az Egyesült Államokat érte, de ezzel együtt az egész szabad világot is.

A megyei közgyűlés elnöke Ivanics Ferencet is megrendítette a hír, ennek ellenére mindenkit nyugalomra intett.

A New York-ban dolgozó dr. Lenner Roberta édesanyját szerette volna megnyugtatni, közölve, hogy hál' istennek jól van. A tragédia híre a kórházban érte, ahol még idejük sem volt a megdöbbenésre.

A tragédia részleteiről szeptember 12-ei lapszámunkban írtunk. Forrás: Kisalföld archívum

Sopronban szigorítottak a terrortámadás után

A határátkelőhelyen és a Sopron Plázánál is fokozottan ellenőriztek. Az utasokat, csomagokat is átnézték. Az éjjel-nappali őrzését rendelték el a létesítménynek, a garázsba nem engedtek be idegen autókat sem.

Sopronnál szigorítottak a megrázó hírek következtében. Forrás: Kisalföld archívum

A tragédia napján Ágfalvát is haláleset rázta meg

A Kisalföld hasábjain szeptember 11-én arról írtunk, hogy volt élettársát ölte meg egy német állampolgárságú férfi Ágfalván, egészen Németországig cipelte a nő holttestét.

A férfi látszólag csendes békességben élt az erdő szélén, mégis brutális módon ölte meg barátnőjét.

A 2001 szeptember 11-ei lapszámunk címlapján gyilkosságról írtunk. Forrás: Kisalföld archívum

