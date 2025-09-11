„Akár világháború is kirobbanhat” – Így aggódtunk 911 után

Mit szól a példátlan terrortámadáshoz? – kérdeztük a győrieket az Amerikát ért 2001. szeptember 11-i események után, a 911-ként elhíresült támadás kapcsán. A Kisalföld archívumát lapoztuk át, hogy megtaláljuk, hogyan éltük meg mi, Győrben az amerikai terrort.

911 után megkérdeztük az utca emberét

Fotó: archív

Búza László közszolgálati dolgozó szerint a támadás a békefolyamatok jövőjét is fenyegeti.

Reméljük, hogy a terrorizmus nem terjed tovább a világon, és inkább a békefolyamat folytatódik. Várható, hogy az amerikai elnök biztosan megteszi az ellenlépéseket

– fogalmazott.

Máhr Géza szobrász a történtek súlyát hangsúlyozta.

Döbbenet. Olyasmi történt, ami eddig még nem. Ettől a pillanattól kezdve más lett a világ. Amerika biztosan meg akarja büntetni a terroristákat, de az olaj miatt lehet, hogy nem teszi meg.

Ezt látta már? Egy kajárpéci olvasónk ott volt, amikor becsapódtak a repülőgépek. Különleges fotókat kaptunk tőle. Kattintson a kiemelt szavakra és lapozza végig a megrázó képgalériát!

Kiss Ferenc szerint a támadás mögött több ország összefogása is sejthető.

Szerintem több ország fogott össze Amerika ellen. Meg akarják nekik mutatni, hogy milyen a háború sújtotta országban élőknek. Ennek ellenére teljes mértékben elítélem, ami történt, mert akár még világháborút is kirobbanthat.

A gazdasági hatások miatt aggódott Zadravecz Margit közgazdász.

A Világkereskedelmi Központ elleni támadás akár gazdasági összeomlást is okozhat, aggódom a gazdaság stabilitása miatt. A Pentagon megtámadása talán még ennél is súlyosabb következményekkel járhat a világbéke szempontjából.

Tóth Nándorné kulturális irodavezető személyes élményét is felidézte.

Amikor a televízió közvetítette, éppen egy műszaki áruházban vásároltam. Megdöbbentő volt a hír egy békés vásárlás közben. Az üzletben döbbenetet és félelmet jelentő csend lett. Tragikus, ami történt.