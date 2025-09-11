1 órája
„Akár világháború is kirobbanhat” – Így aggódtunk 911 után
Közszolgálati dolgozót, szobrászt, közgazdászt, kulturális irodavezetőt, vagyis az utca emberét kérdeztük pontosan huszonnégy éve. A 911-et a magyarok, a győriek is sokként élték meg.
Mit szól a példátlan terrortámadáshoz? – kérdeztük a győrieket az Amerikát ért 2001. szeptember 11-i események után, a 911-ként elhíresült támadás kapcsán. A Kisalföld archívumát lapoztuk át, hogy megtaláljuk, hogyan éltük meg mi, Győrben az amerikai terrort.
Búza László közszolgálati dolgozó szerint a támadás a békefolyamatok jövőjét is fenyegeti.
Reméljük, hogy a terrorizmus nem terjed tovább a világon, és inkább a békefolyamat folytatódik. Várható, hogy az amerikai elnök biztosan megteszi az ellenlépéseket
– fogalmazott.
Máhr Géza szobrász a történtek súlyát hangsúlyozta.
Döbbenet. Olyasmi történt, ami eddig még nem. Ettől a pillanattól kezdve más lett a világ. Amerika biztosan meg akarja büntetni a terroristákat, de az olaj miatt lehet, hogy nem teszi meg.
Kiss Ferenc szerint a támadás mögött több ország összefogása is sejthető.
Szerintem több ország fogott össze Amerika ellen. Meg akarják nekik mutatni, hogy milyen a háború sújtotta országban élőknek. Ennek ellenére teljes mértékben elítélem, ami történt, mert akár még világháborút is kirobbanthat.
A gazdasági hatások miatt aggódott Zadravecz Margit közgazdász.
A Világkereskedelmi Központ elleni támadás akár gazdasági összeomlást is okozhat, aggódom a gazdaság stabilitása miatt. A Pentagon megtámadása talán még ennél is súlyosabb következményekkel járhat a világbéke szempontjából.
Tóth Nándorné kulturális irodavezető személyes élményét is felidézte.
Amikor a televízió közvetítette, éppen egy műszaki áruházban vásároltam. Megdöbbentő volt a hír egy békés vásárlás közben. Az üzletben döbbenetet és félelmet jelentő csend lett. Tragikus, ami történt.
911-ről bővebben
- A 2001. szeptember 11-i esemény (röviden: 911) az Egyesült Államok történelmének egyik legsúlyosabb terrortámadása volt.
- Az al-Káida szélsőséges iszlamista szervezethez tartozó terroristák négy utasszállító repülőgépet térítettek el.
- Két gépet New Yorkban a World Trade Center ikertornyaiba vezettek, amelyek rövid időn belül összeomlottak.
- Egy gép a washingtoni Pentagonba, az amerikai védelmi minisztérium központjába csapódott.
- A negyedik gép, a United Airlines 93-as járata, utasai hősies ellenállásának köszönhetően nem érte el célpontját (feltehetően a Fehér Ház vagy a Capitolium lett volna), hanem Pennsylvaniában zuhant le.
- A támadások következtében közel 3000 ember vesztette életét, és több ezer sérültet tartottak nyilván.