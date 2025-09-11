„Kapcsold be a tévét, repülőgép csapódott az ikertornyokba!” – Különleges fotókat kaptunk egy kajárpéci olvasónktól 911-ről

– Egy kinti magyar barátom telefonált, hogy azonnal kapcsoljuk be a tévét, repülőgép csapódott az ikertornyok egyikébe – emlékezett vissza a már Kajárpécen élő Pápai Szabolcs arra az eseményre, amelyet az Egyesült Államok legsúlyosabb terrortámadásaként jegyeznek és 911-ként vonult be a történelembe, utalva a szeptember 11-i dátumra. – A menyasszonyommal azonnal a tévé elé ültünk. Az első repülőgép becsapódásakor még balesetről beszéltek, akkor vált döbbenetessé és tragikussá, amikor a második gép is nekirepült a World Trade Center ikertornyainak.

911 egy kajárpéci olvasónk lencséjén keresztül. További képekért görgessen lejjebb! Fotó: Nagy Ildikó

Szabolcs és Ildikó a hírek után fényképezőgépükkel a hónuk alatt elindultak az ikertornyok irányába. Légvonalban mindössze hét kilométert kellett megtenniük. Amíg tudtak, metróval közlekedtek, majd utcáról utcára haladtak a tornyok felé.

– Nagyon kevesen voltak az utcán, gondolom aki tehette, az otthon vélt biztonságában nézte a híreket. Már nagyon közel jártunk, amikor a World Trade Centerhez tartozó harminc emeletes 7-es torony is összedőlt. Meggyengült az alapja a robbanások miatt. Talán másfél kilométerre lehettünk, amikor óriás robajjal összeomlott és a hatalmas porfelhő hömpölyögve megindult az irányunkba. Egy lépcsőházba húzódtunk be a por elől, de végül nem ért el minket.

Szabolcs szerint az amerikaiak nagyon higgadtan és profin kezelték az eseményeket, nem érezte, hogy a pánik eluralkodna az embereken és a segítő szakembereken. Igaz, délutánra már felerősödtek az agresszió hangjai.

– A terrortámadás sértette az amerikai önbecsülést, már aznap sokan háborúba mentek volna megtorolni. Sőt, sokáig összerezzentek az utcán az emberek, amikor repülő haladt át a város felett. Aztán szép lassan kisimult minden és visszatértünk a régi kerékvágásba. A terrortámadás után még évekig kint éltünk mi is, meg sem fordult a fejünkben, hogy emiatt térjünk haza.

Kattintson a fotóra és lapozza végig New York-i képeket! A képeket Szabolcs menyasszonya, Nagy Ildikó készítette.