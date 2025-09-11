6 órája
A terrortámadás után az utca emberét kérdeztük – Különleges múltidéző
Az Amerikát ért terrortámadás nemcsak az amerikaiakat rázta meg, hanem minket, magyarokat is. Arra voltunk kíváncsiak, 24 évvel ezelőtt mit gondolt az utca embere 911-ről.
A Kisalföld óriási archívumát lapoztuk fel, hogy megtaláljuk azt a lapszámunkat, amelyben rábaközi olvasóinkat kérdeztük a 2001. szeptember 11-én történt terrortámadás utáni napon. 911 a rábaköziek olvasatában.
Hogyan előzhetjük meg a terrort?
– tettük fel a kérdést az utca emberének.
Csodálkozom azon, hogy a világ legfejlettebb állama nem tudta érzékelni a műholdak segítségével a támadást, akkor, amikor már a Föld apró részleteiről is tudnak felvételeket készíteni
– vélekedett egy idősebb úr.
Hasonló álláspontot fogalmazott meg egy kónyi hölgy.
Hol vannak ilyenkor a világot behálózó titkosszolgálatok, és mi az oka annak, hogy a terroristák könnyedén bejuthatnak a világ legnagyobb és legbiztonságosabbnak vélt repülőtereire?
– dobta vissza a kérdést.
Egy kajárpéci olvasónk ott volt, amikor becsapódtak a repülőgépek. Különleges fotókat kaptunk tőle. Kattintson a kiemelt szavakra és lapozza végig a megrázó képgalériát!
Egy rábaközi asszony kicsit megcsavarta a fenti gondolatmenetet.
A támadás azt mutatja, hogy hiába vannak az amerikai titkosszolgálatok a legmodernebb eszközökkel felszerelve, egy ilyen terrorcselekményre nem lehet felkészülni, tehát elhárítani sem
– mondta el, hozzátéve, bizakodik abban, hamarosan kiderül, ki vagy kik állnak a terrortámadás mögött.
Osztotta a gondolatait egy másik hölgy is, szerinte kiszámíthatatlanok az ilyen események.
A hírekben is azt lehetett hallani, hogy nagyon nehéz kiszámítani ezeket az akciókat, enélkül pedig tenni sem lehet ellenük. Az amerikaiak biztosan tudják még fokozni a biztonsági intézkedéseket, de szerintem ezek sem nyújtanak garanciát arra, hogy legközelebb nem fordulnak elő hasonló terrortámadások.
Egy rábatamási olvasónk nagyon borúlátó volt. Talán a támadás friss élménye okozta, mindenesetre nagyon negatív képet festett.
Ha már az USA védelmi rendszere, hírszerzése és biztonsági szolgálata is csődöt mondott, akkor nem hiszem, hogy lennének olyan eszközök vagy intézkedések, amelyekkel meg lehet akadályozni a terroristák támadásait.
911-ről bővebben
- A 2001. szeptember 11-i esemény (röviden: 911) az Egyesült Államok történelmének egyik legsúlyosabb terrortámadása volt.
- Az al-Káida szélsőséges iszlamista szervezethez tartozó terroristák négy utasszállító repülőgépet térítettek el.
- Két gépet New Yorkban a World Trade Center ikertornyaiba vezettek, amelyek rövid időn belül összeomlottak.
- Egy gép a washingtoni Pentagonba, az amerikai védelmi minisztérium központjába csapódott.
- A negyedik gép, a United Airlines 93-as járata, utasai hősies ellenállásának köszönhetően nem érte el célpontját (feltehetően a Fehér Ház vagy a Capitolium lett volna), hanem Pennsylvaniában zuhant le.
- A támadások következtében közel 3000 ember vesztette életét, és több ezer sérültet tartottak nyilván.