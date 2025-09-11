A terrortámadás után az utca emberét kérdeztük – Különleges múltidéző

A Kisalföld óriási archívumát lapoztuk fel, hogy megtaláljuk azt a lapszámunkat, amelyben rábaközi olvasóinkat kérdeztük a 2001. szeptember 11-én történt terrortámadás utáni napon. 911 a rábaköziek olvasatában.

911 után megkérdeztük az utca emberét

Fotó: Kisalföld-archívum

Hogyan előzhetjük meg a terrort?

– tettük fel a kérdést az utca emberének.

Csodálkozom azon, hogy a világ legfejlettebb állama nem tudta érzékelni a műholdak segítségével a támadást, akkor, amikor már a Föld apró részleteiről is tudnak felvételeket készíteni

– vélekedett egy idősebb úr.

Hasonló álláspontot fogalmazott meg egy kónyi hölgy.

Hol vannak ilyenkor a világot behálózó titkosszolgálatok, és mi az oka annak, hogy a terroristák könnyedén bejuthatnak a világ legnagyobb és legbiztonságosabbnak vélt repülőtereire?

– dobta vissza a kérdést.

Egy rábaközi asszony kicsit megcsavarta a fenti gondolatmenetet.

A támadás azt mutatja, hogy hiába vannak az amerikai titkosszolgálatok a legmodernebb eszközökkel felszerelve, egy ilyen terrorcselekményre nem lehet felkészülni, tehát elhárítani sem

– mondta el, hozzátéve, bizakodik abban, hamarosan kiderül, ki vagy kik állnak a terrortámadás mögött.

Osztotta a gondolatait egy másik hölgy is, szerinte kiszámíthatatlanok az ilyen események.

A hírekben is azt lehetett hallani, hogy nagyon nehéz kiszámítani ezeket az akciókat, enélkül pedig tenni sem lehet ellenük. Az amerikaiak biztosan tudják még fokozni a biztonsági intézkedéseket, de szerintem ezek sem nyújtanak garanciát arra, hogy legközelebb nem fordulnak elő hasonló terrortámadások.

Egy rábatamási olvasónk nagyon borúlátó volt. Talán a támadás friss élménye okozta, mindenesetre nagyon negatív képet festett.

Ha már az USA védelmi rendszere, hírszerzése és biztonsági szolgálata is csődöt mondott, akkor nem hiszem, hogy lennének olyan eszközök vagy intézkedések, amelyekkel meg lehet akadályozni a terroristák támadásait.