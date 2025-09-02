szeptember 2., kedd

133 éve szolgálja Sopront a tiszta víz

Címkék#Soproni Vízmű#ünnep#vízvezeték

Szeptember elseje különleges dátum Sopron történetében, hiszen ezen a napon, 1892-ben, ünnepélyes keretek között megnyitották a „sopron-városi vízvezetéket”.

Kisalföld.hu

Ezzel Sopron – Budapest és Győr után – az ország harmadik városa lett, amely modern vízművel büszkélkedhetett - áll a társaság közösségi oldalán olvasható bejegyzésben

Alapkő letétele. Fotó: Soproni Vízmű Zrt.

Az akkori esemény valódi mérföldkőnek számított. Az ivóvíz biztonságos és folyamatos ellátása nem csupán kényelmet, hanem egészséget, fejlődést és új lehetőségeket is hozott a polgárok számára. 

Az Orsolya téri vízvezeték építése 1894-ben. Fotó: Soproni Vízmű Zrt.

133 évvel később a Soproni Vízmű továbbra is ugyanazzal az elhivatottsággal látja el feladatát: tiszta vizet biztosítani a mindennapokhoz, a város életéhez.

 A múlt hagyományai és a jövő kihívásai egyaránt jelen vannak ebben a munkában, hiszen a víz a legősibb erőforrás, amely nélkül nincs élet, és amelyet kötelességünk megbecsülni.

133 éve szolgálja Sopront a tiszta víz

Fotók: Soproni Vízmű Zrt.

 

