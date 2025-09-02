133 éve szolgálja Sopront a tiszta víz

Ezzel Sopron – Budapest és Győr után – az ország harmadik városa lett, amely modern vízművel büszkélkedhetett - áll a társaság közösségi oldalán olvasható bejegyzésben.

Alapkő letétele. Fotó: Soproni Vízmű Zrt.

Az akkori esemény valódi mérföldkőnek számított. Az ivóvíz biztonságos és folyamatos ellátása nem csupán kényelmet, hanem egészséget, fejlődést és új lehetőségeket is hozott a polgárok számára.

Az Orsolya téri vízvezeték építése 1894-ben. Fotó: Soproni Vízmű Zrt.

133 évvel később a Soproni Vízmű továbbra is ugyanazzal az elhivatottsággal látja el feladatát: tiszta vizet biztosítani a mindennapokhoz, a város életéhez.