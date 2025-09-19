szeptember 19., péntek

Környezet

1 órája

Faültetési program Sopronban: 27 új fával gazdagodott az Ágfalvi út

Címkék#faültetés#kőrisfa#díszcseresznyefa#Sopron

Pénteken folytatódott Sopronban az önkormányzat faültetési programja, melynek keretein belül újabb 27 fát ültettek el az Ágfalvi úti körfogalomtól egészen a Berkenye utcáig. A sajtótájékoztatón Farkas Ciprián polgármester hangsúlyozta, hogy a következő években 1000 új fát ültetnek el városszerte.

Varga Henrietta

A kezdeményezés célja, hogy a következő években legalább 1000 új fával gazdagodjon a város. Az „1000 új fát ültetünk” program keretein belül újabb 27 fával gyarapodtak Sopron közterei. 

1000 új fát
Sopronban folytatódott az „1000 új fát ültetünk” program, pénteken újabb 27 fát ültettek az Ágfalvi úton. Fotó: Rombai Péter

1000 új fát ültetnek el Sopronban

Az északnyugati elkerülő út körforgalmától egészen a Berkenye utcáig ültették el a fákat, melyek fajtáját a lakók kérését is szem előtt tartva választotta ki a Városüzemeltetési Osztály.

Az útszakasz így három japán díszcseresznyével, tizenkét kőrissel és tizenkét oszlopos körtével gazdagodik. A fák telepítésének lebonyolításában a Sopron Holding munkatársai vettek részt.

Fotó: Rombai Péter

Azért hirdettük meg ezt a programot, hogy még zöldebb, még környezettudatosabb és egészségesebb környezetet biztosítsunk a soproniak számára. Az új fáknak köszönhetően nemcsak az utcakép válik szebbé, de az újonnan ültetett fák elősegítik a levegő minőségének javulását is

 – emelte ki Farkas Ciprián, polgármester az új fák ültetésekor.

Fotó: Rombai Péter

Az első fákat – a program keretében – májusban ültették el a Thököly téren, mellyel hivatalosan is elindították a fásítási programot. Ezen alkalommal a Thököly tér négy vérszilvával és négy oszlopos japán díszcseresznyével bővült, majd a faültetés a Széchenyi téren folytatódott.

A nyár végével tovább folytatódik a program, melyre Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szívesen gazdasági társaságok és intézmények csatlakozását is, hogy együtt építsünk egy még zöldebb várost.

