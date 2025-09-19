Faültetési program Sopronban: 27 új fával gazdagodott az Ágfalvi út

A kezdeményezés célja, hogy a következő években legalább 1000 új fával gazdagodjon a város. Az „1000 új fát ültetünk” program keretein belül újabb 27 fával gyarapodtak Sopron közterei.

Sopronban folytatódott az „1000 új fát ültetünk” program, pénteken újabb 27 fát ültettek az Ágfalvi úton. Fotó: Rombai Péter

1000 új fát ültetnek el Sopronban

Az északnyugati elkerülő út körforgalmától egészen a Berkenye utcáig ültették el a fákat, melyek fajtáját a lakók kérését is szem előtt tartva választotta ki a Városüzemeltetési Osztály.

Az útszakasz így három japán díszcseresznyével, tizenkét kőrissel és tizenkét oszlopos körtével gazdagodik. A fák telepítésének lebonyolításában a Sopron Holding munkatársai vettek részt.

Fotó: Rombai Péter

Azért hirdettük meg ezt a programot, hogy még zöldebb, még környezettudatosabb és egészségesebb környezetet biztosítsunk a soproniak számára. Az új fáknak köszönhetően nemcsak az utcakép válik szebbé, de az újonnan ültetett fák elősegítik a levegő minőségének javulását is

– emelte ki Farkas Ciprián, polgármester az új fák ültetésekor.

Fotó: Rombai Péter

Az első fákat – a program keretében – májusban ültették el a Thököly téren, mellyel hivatalosan is elindították a fásítási programot. Ezen alkalommal a Thököly tér négy vérszilvával és négy oszlopos japán díszcseresznyével bővült, majd a faültetés a Széchenyi téren folytatódott.

A nyár végével tovább folytatódik a program, melyre Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szívesen gazdasági társaságok és intézmények csatlakozását is, hogy együtt építsünk egy még zöldebb várost.