1 órája
Csodálatosan zongorázott egy fiatalember a győri Petz-kórházban - videó
"Hálás vagyok Neked ismeretlenül is, mert ott és akkor ez a pár dallam erőt adott és segített" - írta a TikTok-videóhoz a felvételt készítő hölgy.
Zongora a győri Petz-kórház aulájában - Felvételünkön a csodálatosan játszó fiatalember.
A TikTok videó alatt egy hozzászóló szintén "csodálatos előadásnak" nevezte a fiatalember zongorajátékát. Majd szívhez szólóan hozzátette: "Reményt adó egy olyan helyen, ahol mindenki fél, ideges".
A tehetséges fiatalembert nem ismerjük, de szívesen bemutatjuk Olvasóinknak. Jelentkezését az [email protected] e-mail címen várjuk.
A koronavírus járvány első hulláma idején írtuk, hogy a magyar honvédség kötelékébe tartozó Pápa Bázisrepülőtér Őr- és Biztosító Rendész Század katonája, Hajmann Péter többször zongorázott lélekemelően a győri Petz-kórházban 2020 decemberében.
