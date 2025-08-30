augusztus 30., szombat

Lélekemelő volt a játéka

1 órája

Csodálatosan zongorázott egy fiatalember a győri Petz-kórházban - videó

"Hálás vagyok Neked ismeretlenül is, mert ott és akkor ez a pár dallam erőt adott és segített" - írta a TikTok-videóhoz a felvételt készítő hölgy.

Kisalföld.hu
Csodálatosan zongorázott egy fiatalember a győri Petz-kórházban - videó

Zongora a győri Petz-kórház aulájában - Felvételünkön a csodálatosan játszó fiatalember.

A TikTok videó alatt egy hozzászóló szintén "csodálatos előadásnak" nevezte a fiatalember zongorajátékát. Majd szívhez szólóan hozzátette: "Reményt adó egy olyan helyen, ahol mindenki fél, ideges".

@fotozzvelem_edlszilvia #köszönöm #kórház #azenegyógyítóereje #kisfiammellett #lelkierő ♬ eredeti hang - Szilvia Edl

A tehetséges fiatalembert nem ismerjük, de szívesen bemutatjuk Olvasóinknak. Jelentkezését az [email protected] e-mail címen várjuk.

A koronavírus járvány első hulláma idején írtuk, hogy a magyar honvédség kötelékébe tartozó Pápa Bázisrepülőtér Őr- és Biztosító Rendész Század katonája, Hajmann Péter többször zongorázott lélekemelően a győri Petz-kórházban 2020 decemberében.


 

