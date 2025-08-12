Közleményt adtak ki a Soproni Sörnapok szervezői a Punnany Massif esetével kapcsolatban

A zenekar fellépésének lemondásáról és a rendezvény átszervezéséről a szervezők hivatalos közleményt adtak ki, melyben részletesen ismertették az okokat és a körülményeket, melyet teljes terjedelmében teszünk közzé.

Tavaly Győrben adott koncertet a zenekar Fotó: Kisalföld archív

Zenekari és szervezői állásfoglalás

- A Punnany Massif Sopronba tervezett fellépésével kapcsolatban a zenekar menedzsere nagyon korrekt és tárgyilagos módon foglalta össze a tényhelyzetet. A rendezvényszervezés területén nem ritka, hogy egyik vagy másik fél eláll egy szerződéstől, vagy módosítani kénytelen a már megkötött megállapodást. A szerződéstől való elállás joga mindkét felet megilleti, ez esetünkben 2 millió forintot jelent. Miután az önkormányzat minden esetben konkrét keretösszeget biztosít a rendezvényekhez, szervezői feladat, hogy a megadott kereten belül maradjunk és kigazdálkodjuk a változásokat. Az önkormányzat plusz forrást nem biztosít. A programkínálat összeállítását és az események teljes körű lebonyolítását cégünk maga végzi saját hatáskörben a tulajdonos önkormányzat által meghatározott pénzügyi kereteken belül. A szerződésekről ügyvezetőként én magam döntök.

Az előadói és alvállalkozói költségek folyamatos és nagymértékű emelkedése, valamint a rendelkezésre álló források csökkenése miatt eredeti terveinkkel ellentétben, rendezvényünket idén végül a korábbiaknál kisebb színpadon, rövidebb műsoridővel, a város Főterén tartjuk meg. (Tavaly például ugyanez a rendezvény Soproni Piknik néven még a Lővér Kempingben volt.)

Az átszervezésnek köszönhetően, mindent egybevetve mintegy 14 millió forinttal kerül kevesebbe az idei esemény, mint a tavalyi volt. (Az idei összköltség nagyságrendileg nettó 27 millió forint lesz.)

A rendezvény költségvetésének bizonytalansága miatt szinte valamennyi fellépővel az elmúlt két hétben kötöttük csak meg a szerződéseket. Az egyetlen kivétel egyébként a Punnany Massif volt, akiket eredetileg a Soproni Borünnep kapcsán kerestünk meg még áprilisban, de miután akkor tudtunk megegyezni a feltételekben, így esett a választás a tervezési szakaszban lévő sörnapokra.