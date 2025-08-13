augusztus 13., szerda

A Rotary klub támogatásával

1 órája

Villogó zebrákat adtak át Mosonmagyaróváron

Három helyszínen vált biztonságosabbá a gyalogátkelés Mosonmagyaróváron: villogó prizmákat építettek be a zebrák mellé. A zebrák átalakítását a mosonmagyaróvári Rotary klub támogatta.

Mészely Réka

Három helyszínen telepítettek a zebrák mellé napelemes villogó prizmákat. Ezeket sajtótájékoztató keretében adták át az egyik gyalogátkelőhelynél, a forgalmas Szekeres Richárd utcában. 

Zebrák váltak biztonságosabbá Mosonmagyaróváron
Zebrák váltak biztonságosabbá Mosonmagyaróváron.
Fotó: Kerekes István

Zebrák váltak biztonságosabbá

Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester tájékoztatása szerint e három helyszín mellett azért is döntöttek, mert valamennyi iskola közelében található. Így a gyermekek átkelését is biztonságosabbá tudják tenni a zebrákon. 

– A Szekeres Richárd utcában tíz prizmát telepítettek, sávonként öt darabot. A Kórház utca és a Gulyás Lajos kereszteződésében hat prizmát telepítettek, ahogy a Móra Ferenc utca és a dr. Gyárfás utca kereszteződésében is – sorolta a városvezető.

A beruházás 1,1 millió forint volt, melyből 774 ezer forintot a Rotary Club Mosonmagyaróvár finanszírozott, a különbözetet a VÜF Kft. állta.

– A mosonmagyaróvári Rotary klub tagsága számára nagy öröm, hogy támogatni tudtuk ezeknek a biztonságosabbá tett gyalogátkelőhelyeknek a kialakítását. Reményeink szerint a jövőben is lehetőségünk adódik majd a város fejlődését elősegítő hasonló létesítmények megvalósítására – fűzte hozzá Csóka Attila, a klub korábbi elnöke. 

Mint megtudtuk a későbbiekben a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. beruházásaként további helyszíneken fog megvalósulni a gyalogátkelőhelyek ily módon történő biztonságosabbá tétele. 

Villogó zebrákat adtak át Mosonmagyaróváron

Fotók: István Kerekes

 

