Villogó zebrákat adtak át Mosonmagyaróváron

Három helyszínen telepítettek a zebrák mellé napelemes villogó prizmákat. Ezeket sajtótájékoztató keretében adták át az egyik gyalogátkelőhelynél, a forgalmas Szekeres Richárd utcában.

Zebrák váltak biztonságosabbá Mosonmagyaróváron.

Fotó: Kerekes István

Zebrák váltak biztonságosabbá

Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester tájékoztatása szerint e három helyszín mellett azért is döntöttek, mert valamennyi iskola közelében található. Így a gyermekek átkelését is biztonságosabbá tudják tenni a zebrákon.

– A Szekeres Richárd utcában tíz prizmát telepítettek, sávonként öt darabot. A Kórház utca és a Gulyás Lajos kereszteződésében hat prizmát telepítettek, ahogy a Móra Ferenc utca és a dr. Gyárfás utca kereszteződésében is – sorolta a városvezető.

A beruházás 1,1 millió forint volt, melyből 774 ezer forintot a Rotary Club Mosonmagyaróvár finanszírozott, a különbözetet a VÜF Kft. állta.

– A mosonmagyaróvári Rotary klub tagsága számára nagy öröm, hogy támogatni tudtuk ezeknek a biztonságosabbá tett gyalogátkelőhelyeknek a kialakítását. Reményeink szerint a jövőben is lehetőségünk adódik majd a város fejlődését elősegítő hasonló létesítmények megvalósítására – fűzte hozzá Csóka Attila, a klub korábbi elnöke.

Mint megtudtuk a későbbiekben a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. beruházásaként további helyszíneken fog megvalósulni a gyalogátkelőhelyek ily módon történő biztonságosabbá tétele.