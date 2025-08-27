augusztus 27., szerda

Aszfaltoznak

56 perce

Zajlanak a munkálatok Győr egyik legforgalmasabb részén, erre jó ha minden sofőr figyel

A Tihanyi Árpád út felújítása miatt szerdán és csütörtökön jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani. A Plaza parkoló és a Vasvári Pál út közötti szakasz felújítása kapcsán szerdán és pénteken készítik az új aszfalt kopóréteget, mely során mintegy 350 tonna aszfaltot dolgoznak be a kivitelezők –írja közleményében Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete.

Kisalföld.hu

Szerdai forgalmi rend: a Tihanyi Árpád útnak a nyugati, Plaza felőli félpályáját aszfaltozzák, ezért a Plaza parkoló Tihanyi úti bejárata nem lesz használható. Ezzel együtt a Tihanyi Árpád út 68-78. mögötti szervizút sem lesz járható, ezért arra kérik az itt parkoló autótulajdonosokat, hogy 8 és 18 között más utcákban helyezzék el autóikat.

Csütörtöki forgalmi rend: a Tihanyi Árpád útnak a keleti sávját aszfaltozzák. Az aszfalt bedolgozása alatt, illetve amíg nem hűl ki a felület, a 7-es, 20-as helyi autóbuszok nem kanyarodnak be Szabadhegy irányából a Tihanyi Árpád útról az Ifjúság körúti szervizútra, hanem közvetlenül a Tihanyi Árpád út – Ifjúság körút jelzőlámpás csomópontjában fognak jobbra kanyarodni. Ideiglenes megállóhelyet az Ifjúság körút 107-109. előtt alakítanak ki.

Aki teheti, a torlódások elkerülése érdekében kerülje el ezt az útszakaszt szerdán és csütörtökön.

Nézze meg szerdán készült képgalériánkat: 

Zajlanak a munkálatok Győr egyik legforgalmasabb részén, erre jó ha minden sofőr figyel

Fotók: Molcsányi Máté

 

