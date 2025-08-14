56 perce
Új otthon a zöldben: A soproni Csillagrét Waldorf Iskola a Lőverekbe költözött
A Csillagrét Waldorf Általános Iskola büszkén jelenti be, hogy új, inspiráló otthonra talált Sopron legszebb részén, a Lőverekben. Az intézmény a Deákkúti útra költözik, ahol biztonságos, zöld környezetben, a természettel szoros összhangban folytatja a Waldorf-pedagógia elvein alapuló nevelést és várja a diákokat szeptembertől.
A Waldorf-iskola új épülete frekventált, mégis csendes helyen, a Botanikus-kert és az Erzsébet-kert közvetlen szomszédságában található, ami egyedülálló lehetőséget teremt a diákok számára a természetközeli élmények mindennapos megtapasztalására. Az iskola könnyen megközelíthető autóval és kerékpárral, a közelben található buszmegálló pedig a tömegközlekedést használó családok számára is kényelmes elérést biztosít. A környék infrastruktúrája kiváló, a közelben található a városi uszoda és a GYIK rendezvényközpont is.
Waldorf-iskola a természet közelében
Az iskola egy kihívásokkal teli időszak után kezdi meg az új fejezetet. - Hatalmas öröm és mérföldkő ez az iskola életében – mondta Kedves-Kukoda Zsuzsanna iskolaképviselő. Az új épület és a csodálatos természeti környezet tökéletesen illeszkedik a Waldorf-pedagógia szellemiségéhez, amely a test, a lélek és a szellem harmonikus fejlesztését célozza. Egy olyan biztonságos és inspiráló közeget teremtünk, ahol a gyermekek szabadon kibontakoztathatják kreativitásukat és tehetségüket.
A Csillagrét Waldorf Iskola továbbra is elkötelezett a kis osztálylétszámok mellett. A családias létszámú csoportokban a pedagógusoknak lehetőségük van minden gyermekre egyéni figyelmet fordítani, támogatva ezzel nemcsak a tehetséggondozást, hanem a szociális készségek fejlődését is. A Waldorf-pedagógia lényegi eleme a művészetekkel áthatott nevelés, amely fejleszti a kreativitást, a logikus gondolkodást és a fantáziát.
Az iskolában kiemelt szerepet kap a szociális nevelés, amelynek eredményeképpen az iskolai bántalmazás és a kirekesztés szinte ismeretlen. A diákokra az empátia, az együttműködés és a segítőkészség jellemző. Az oktatás már első osztálytól kezdve két idegen nyelv játékos bevezetésével indul, felkészítve a tanulókat a magabiztos kommunikációra.
A Waldorf-iskola tanterve a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva, egymásra épülő epochális oktatásban közvetíti a tudást, amely a 8. év végére teljes körűen lefedi a nemzeti alaptantervben meghatározott ismeretanyagot. A diákok így ugyanazzal a tudással rendelkeznek, mint más oktatási rendszerben tanuló társaik, miközben azt egyéni tempóban, élményszerű és mélyebb megértést lehetővé tevő módon sajátítják el.
Az új helyszínnel együtt az iskola kínálata is bővül, olyan választható délutáni foglalkozásokat kínálnak, mint az íjászat, a Korfball edzések, a zongora és a rajzórák.
Az intézmény a jövőben még aktívabb szerepet kíván vállalni Sopron közösségi életében. Ennek érdekében előadásokat, programokat szerveznek családok számára, valamint az antropozófia iránt érdeklődőknek is. A már hagyományosnak számító sikeres rendezvények, mint a börzék és egészségnapok, szintén folytatódnak.
A Csillagrét Waldorf Általános Iskola várja mindazokat a családokat, akik egy nyugodtabb, kreatívabb és élhetőbb világot szeretnének adni gyermekeiknek.