Új otthon a zöldben: A soproni Csillagrét Waldorf Iskola a Lőverekbe költözött

A Waldorf-iskola új épülete frekventált, mégis csendes helyen, a Botanikus-kert és az Erzsébet-kert közvetlen szomszédságában található, ami egyedülálló lehetőséget teremt a diákok számára a természetközeli élmények mindennapos megtapasztalására. Az iskola könnyen megközelíthető autóval és kerékpárral, a közelben található buszmegálló pedig a tömegközlekedést használó családok számára is kényelmes elérést biztosít. A környék infrastruktúrája kiváló, a közelben található a városi uszoda és a GYIK rendezvényközpont is.

A soproni Waldorf iskola a Deákkúti útra költözött. Fotó: Csillagrét Waldorf-iskola

Waldorf-iskola a természet közelében

Az iskola egy kihívásokkal teli időszak után kezdi meg az új fejezetet. - Hatalmas öröm és mérföldkő ez az iskola életében – mondta Kedves-Kukoda Zsuzsanna iskolaképviselő. Az új épület és a csodálatos természeti környezet tökéletesen illeszkedik a Waldorf-pedagógia szellemiségéhez, amely a test, a lélek és a szellem harmonikus fejlesztését célozza. Egy olyan biztonságos és inspiráló közeget teremtünk, ahol a gyermekek szabadon kibontakoztathatják kreativitásukat és tehetségüket.

A Csillagrét Waldorf Iskola továbbra is elkötelezett a kis osztálylétszámok mellett. A családias létszámú csoportokban a pedagógusoknak lehetőségük van minden gyermekre egyéni figyelmet fordítani, támogatva ezzel nemcsak a tehetséggondozást, hanem a szociális készségek fejlődését is. A Waldorf-pedagógia lényegi eleme a művészetekkel áthatott nevelés, amely fejleszti a kreativitást, a logikus gondolkodást és a fantáziát.

Az iskolában kiemelt szerepet kap a szociális nevelés, amelynek eredményeképpen az iskolai bántalmazás és a kirekesztés szinte ismeretlen. A diákokra az empátia, az együttműködés és a segítőkészség jellemző. Az oktatás már első osztálytól kezdve két idegen nyelv játékos bevezetésével indul, felkészítve a tanulókat a magabiztos kommunikációra.

A Waldorf-iskola tanterve a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva, egymásra épülő epochális oktatásban közvetíti a tudást, amely a 8. év végére teljes körűen lefedi a nemzeti alaptantervben meghatározott ismeretanyagot. A diákok így ugyanazzal a tudással rendelkeznek, mint más oktatási rendszerben tanuló társaik, miközben azt egyéni tempóban, élményszerű és mélyebb megértést lehetővé tevő módon sajátítják el.