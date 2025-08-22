Száz évvel ezelőtt avatták fel a vörösterror áldozatainak emlékművét, "Állani fog örökké és virágtalanul nem marad!"

Csorna 1919. pünkösdjén elszabadult a vörösterror. Szamuely Tibor verőlegényei, terroristái járták a Rábaköz falvait és Csornát, hogy leszámoljanak az ellenük fellépő békés, békét akaró polgárokkal. A vörösterror nem kímélt senkit. Szamuely rögtönítélő bírósága hét becsületes rábaközi emberre szabott ki halálos ítéletet, valamennyiüket felakasztották. A történet eddig ismert széles körben. Szalay Balázs helytörténész az áldozatok közös sírja fölé emelt emlékműről gyűjtötte össze az adatokat. A Szent Antal temetőben száz évvel ezelőtt avatták fel síremléküket.

A vörösterror csornai áldozatainak emlékművét száz évvel ezelőtt avatták fel a csornai Szent Antal temetőben. Fotó: Szalay Balázs gyűjtése

Emlékművet avattak a vörösterror áldozatainak

"A csornai

Akóts Gyula malomtulajdonos,

Glaser Ferenc nagybérlő,

Laffer Lajos kereskedő, a farádi

Németh Gyula, a rábacsanaki

Pozsgay Bálint földbirtokos és

Takács Ferenc kispap, valamint a rábapordányi

Tarcsay István jegyző tisztelete nem halványult. A Szent Antal temetőben domboruló közös sírjuk zarándokhely lett a Tanácsköztársaság bukása után. Kivégzésük emlékére 1920-tól minden pünkösdhétfőn gyászmenet vonult ki a temetőbe"-számolt be kutatásai eredményeiről Szalay Balázs.

Az már korán felvetődött, hogy a fejfák helyett egy monumentális emlékmű készüljön a sírra, de a nehéz gazdasági viszonyok miatt csak lassan haladt a gyűjtés. 1922-ben összejött 1 millió korona, de a pénzromlás miatt már 3-4 millióra lett volna szükség. A Wagner Mihály plébános vezette szoborbizottság azonban nem csüggedt el. 1923 tavaszára Megyer-Meyer Antal (1883-1948) és Albert Andor (1876-1940) elkészítette a terveket.

Az építményhez szükséges terméskövek az Esterházy hercegi hitbizomány burgenlandi bányájából kerültek Csornára, míg a ruskicai márványt Erdélyben termelték ki, mely ekkor már Romániához tartozott. A hatalmas márványlap 1925 januárjában érkezett meg Csornára. A 32 mázsás, 250 centiméter magas és 190 centiméter széles, hófehér márványtömböt Glaser Géza nagybérlő négyfogatú szekere hozta meg Győrből.

A munkálatok Taszler Gyula csornai kőfaragómester telepén folytak az Erzsébet királyné utcában. A síremlék hatalmas keretének kidolgozására Taszler kapott megbízást. A fehér márványlapból Albert Andor szobrászművész elkezdte kifaragni a domborművet, de előtte gipszmodelleket készített az áldozatokról, melyeket a családtagok is jóváhagytak. Az alkotás közepére egy kiterjesztett szárnyú angyal került, amint a mennyország kapujában az egyik kezével védelmébe fogadja a nyolc csornai mártírt, a másik kezével pedig pallossal sújt le egy proletár alakra, mely hurokkal a kezében tart az ellenforradalmárok felé. Az emlékmű tetején kiszögellő, háromszög alakú, csiszolt kőlapot kettős kereszt díszítette.

Az emléktábla jelmondata a Miatyánk utolsó szavai latinul: Libera nos a malo!: Szabadíts meg minket a gonosztól!

– 1925 kora tavaszára elkészült a síremlék alapja, és az oszlopok kifaragása is jól haladt. A vértanúk emlékművének avatására a tervek szerint pünkösd hétfőjén került volna sor, de aztán úgy döntöttek, hogy augusztus 20-án legyen az átadás, mivel 1919-ben, a Tanácsköztársaság bukása után is ezen a napon tudták beszentelni a sírhalmokat. Az 1919-es temetés hatodik évfordulóján, 1925. augusztus 20-án, Szent István ünnepén került sor a síremlék felavatására. A premontrei templom előtti téren, a kivégzés helyén, reggel fél tízkor tábori szentmisét tartott Burány Gergely prépost, majd a több ezres menet elindult a Szent Antal temetőbe. A nemzeti színű lobogóval az élen haladó Kocsis Mihály már elérte a sírkertet, amikor a főtéren még mindig nem indulhattak meg az emberek. A vértanúk tömegsírja felett öt méter magasba emelkedő emlékmű előtt a tűzoltóság által vont kordon tartott fenn szabad térséget a küldöttségek és családtagok számára-idézte a történteket a kutató.