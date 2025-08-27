Ellenőrzik a számokat
Vízórát olvasnak le a Győr környéki településeken
A Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása szerint vízóra leolvasást végeznek szeptember 1. és szeptember 14-e között Kisbajcs, Nagybajcs, Vének, településeken, valamint Gönyűn.
A vízóra leolvasást az alábbi utcákban végzik a szakemberek:
- Arany János u.
- Árpád u.
- Béke u.
- Bem József u.
- Csüdfű u.
- Dr. Kollárszky Miklós u.
- Dunasor
- Fenyő u.
- Irányi Dániel u.
- Károlyháza, Fő u.
- Károlyháza, Kiss u.
- Keresztköz
- Kert u.
- Kikötő u.
- Kökörcsin u.
- Madársisak u.
- Petőfi Sándor u.
- Rákóczi Ferenc u.
- Tölgy u.
- Vak Bottyán u.
A társaság felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a vízmérő leolvasók a leolvasás során pénzt, aláírást, egyéb adatot nem kérnek.
A cég munkatársai egyedi sorszámmal ellátott fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, amelynek érvényességéről a 96/522-601-es telefonszámot tárcsázva megbizonyosodhatnak, amennyiben kétségük támad az Önöket felkereső szakembert illetően.
