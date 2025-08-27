augusztus 27., szerda

Ellenőrzik a számokat

Vízórát olvasnak le a Győr környéki településeken

A Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása szerint vízóra leolvasást végeznek szeptember 1. és szeptember 14-e között Kisbajcs, Nagybajcs, Vének, településeken, valamint Gönyűn.

Kisalföld.hu
A vízóra leolvasást az alábbi utcákban végzik a szakemberek:

  • Arany János u.
  • Árpád u.
  • Béke u.
  • Bem József u.
  • Csüdfű u.
  • Dr. Kollárszky Miklós u.
  • Dunasor
  • Fenyő u.
  • Irányi Dániel u.
  • Károlyháza, Fő u.
  • Károlyháza, Kiss u.
  • Keresztköz
  • Kert u.
  • Kikötő u.
  • Kökörcsin u.
  • Madársisak u.
  • Petőfi Sándor u.
  • Rákóczi Ferenc u.
  • Tölgy u.
  • Vak Bottyán u. 

A társaság felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a vízmérő leolvasók a leolvasás során pénzt, aláírást, egyéb adatot nem kérnek.

A cég munkatársai egyedi sorszámmal ellátott fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, amelynek érvényességéről a 96/522-601-es telefonszámot tárcsázva megbizonyosodhatnak, amennyiben kétségük támad az Önöket felkereső szakembert illetően.

 

 

