1 órája
A tragikusan elhunyt, fiatal sportvezetőre emlékeztek Vitnyéden, emléktáblát avattak Dávid tiszteletére
Emléktáblát avattak szombaton délután a vitnyédi sportpályán. A fiatalon elhunyt Takács Dávidra emlékeztek, aki a vitnyédi sportegyesület utánpótlás vezetője volt.
Szomorú ünnepet tartottak szombaton a vitnyédi sportpályán. Szomorút, pedig minden adott volt ahhoz, hogy egy vidám és elégedett rendezvény részesei lehessenek a helyiek. Sütött a nap, sokan voltak, rengeteg gyerekek futkározott a vitnyédi csapat mezében, ott voltak a Fardi-öregfiúk és ünnepelni is volt mit, hiszen elkészült az egyesület új öltözőépülete. Valaki azonban hiányzott a sorból, valaki, akinek ott kellett volna állnia a nemzeti szalag mögött és átvágni azt. Takács Dávidra, a vitnyédi sportegyesület tavaly decemberben tragikus hirtelenséggel elhunyt utánpótlás vezetőjének emlékére rendeztek családi napot szombaton.
Vitnyédi emléktábla avatás
Horváth László, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) vármegyei igazgatója mondott köszöntőt. "Az MLSZ törekvése az volt, mióta 2012-ben elindultak a tao-beruházások, hogy ne csak stadionok épüljenek és a profi futball támogassák, hanem kapjon támogatást az amatőr foci is. Ezen a téren el voltunk maradva a létesítményekkel, a pályák színvonalával, az infrastruktúrával. Ennek megpróbáltunk úgy véget vetni, hogy mindenhova, ahol erre szándék volt, igyekeztünk forrást irányítani. A környéken is szépen megújultak a pályán, öltözők, épültek műfüves pályák. A beruházások mennek tovább, nem állunk meg Vitnyéden sem, hiszen következik a régi öltöző felújítása. A támogatás nem azon múlik, hogy milyen szinten szerepel a csapat, hiszen a sportoló közösségek támogatása a cél"-mondta Horváth László.
Szalai Csaba, a falu polgármestere, az egyesület elnöke arról beszélt, hogy az új öltöző avatása mellett egy számukra nagyon fontos személy emléktábla avatásáról is szól a nap.
– Kettős érzés van benne-kezdte beszédét Szalai Csaba. - Egyrészt az öröm, hogy az álom megvalósult, hiszen a Dáviddal közösen megrajzolt és megtervezett öltöző elkészült és átadjuk. Másrészt a sors igazságtalansága, hogy egy emléktáblát is avatnunk kell egy 36 éves, fiatal, erőtől duzzadó, kétgyermekes családapának, akinek az élete volt a labdarúgás, ezen belül a vitnyédi sportpálya. A bennem lévő sok kérdés mellé bekerül egy új: Dávid, miért nem te vágod át velem ezt a szalagot ma? Emlékezünk, ahogy mindig is tesszük, amikor átlépjük a sporttelep kapuját. Emlékezünk egy számunkra különleges emberre, a decemberben hirtelen eltávozott utánpótlás vezetőnkre, aki nélkül nem lennénk azok, akik vagyunk és nélküle nem vagyunk egészek azóta sem. Az új öltöző mérföldkő egyesületünk életében.
Szalai Csaba elmondta: először a Magyar Falu Program biztosított 6 millió forintos támogatást, majd a labdarúgó szövetség nyújtott segítséget, újabb 11,7 millió forintos keretet kaptak, melyet vállalkozók támogatásával töltöttek fel. Így kezdődött el a beruházás. Helyi és környékbeli vállalkozók ajánlották fel munkájukat. Az új épületben helyet kap egy
- játékvezetői rész,
- dupla öltözőrész és egy
- szertár, kazánházzal. Az utánpótlás csapatok bázisa lesz.
A további tervek között a polgármester említette, hogy a régi öltöző tetejét lecserélik, bővítik, új fedett részt alakítanak ki, renoválják az épületet. A szükséges, több mint 50 millió forint rendelkezésükre áll, így a fejlesztéseket egy éven belül megvalósítják. Miután az új öltözőt felavatták, Takács Dávid emléktáblájának leleplezésére is sor került.
Vitnyéden emlékeztek Takács DávidraFotók: Cs. Kovács Attila
Szalai Csaba ekkor elmondta, hogy Takács Dávid elismert utánpótlást bázist hozott létre az egyesületben. Miatta választották a gyerekek a vitnyédi sportpályát. "Emlékezzünk két gyönyörű kislány édesapjára, a férjre, aki a családjáért tevékenykedett. Emlékezzünk Takács Dávidra! Az emléktábla Dávidnak állít innentől örök emléket. Itt tudunk gyertyát gyújtani és emlékezni. A december 16-tól folyamatosan égő mécsesek régi helye is megmarad, hogy ott is égjen a láng Dávidért. Decemberben megígértem a vitnyédi sportcsalád vezetőjeként, hogy Dávid földi családjáról megpróbálunk lehetőségeink szerint gondoskodni. Támogatjuk, segítjük őket. Ez a nap is erről szó, hiszen tudjuk, hogy minden segítségre szüksége van a családnak. A rendezvény bevételét a családnak ajánljuk fel"-fogalmazott Szalai Csaba.
Vitnyédi családi napon a Fradi Öregfiúk és a Vitnyéd 2019-ben bajnokságot nyert csapat játszott gálamérkőzést. Olyan kiválóságok léptek pályára, mint Keller József, Fischer Pál, Igor Nicsenko, Bognár Zsolt. A kispadon pedig ott ült Szokolai László és Dzurják Csöpi.
kisalfold.hu videó
- Több százan táncoltak együtt - Rengetegen érkeztek a szenior sport programokra - fotók, videó
- Gasztroprogram és csipketalálkozó Hövejen, melyre a végvári vitézek is felvonultak - fotók, videó
- Így vonultak az ETO FC szurkolói a Rapid Wien elleni meccs előtt – galéria, videó
- Betegágyából induló csornai diáklány nyerte meg Pitti Katalin énekversenyét - fotók, videó
- Szüret a Soproni Borvidéken, az Irsait szedik először - fotók, videó