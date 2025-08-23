A tragikusan elhunyt, fiatal sportvezetőre emlékeztek Vitnyéden, emléktáblát avattak Dávid tiszteletére

Szomorú ünnepet tartottak szombaton a vitnyédi sportpályán. Szomorút, pedig minden adott volt ahhoz, hogy egy vidám és elégedett rendezvény részesei lehessenek a helyiek. Sütött a nap, sokan voltak, rengeteg gyerekek futkározott a vitnyédi csapat mezében, ott voltak a Fardi-öregfiúk és ünnepelni is volt mit, hiszen elkészült az egyesület új öltözőépülete. Valaki azonban hiányzott a sorból, valaki, akinek ott kellett volna állnia a nemzeti szalag mögött és átvágni azt. Takács Dávidra, a vitnyédi sportegyesület tavaly decemberben tragikus hirtelenséggel elhunyt utánpótlás vezetőjének emlékére rendeztek családi napot szombaton.

Az új öltöző az utánpótlást szolgálja Vitnyéden. A falán helyezték el Takács Dávid emléktábláját. Fotó: Cs. K. A.

Vitnyédi emléktábla avatás

Horváth László, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) vármegyei igazgatója mondott köszöntőt. "Az MLSZ törekvése az volt, mióta 2012-ben elindultak a tao-beruházások, hogy ne csak stadionok épüljenek és a profi futball támogassák, hanem kapjon támogatást az amatőr foci is. Ezen a téren el voltunk maradva a létesítményekkel, a pályák színvonalával, az infrastruktúrával. Ennek megpróbáltunk úgy véget vetni, hogy mindenhova, ahol erre szándék volt, igyekeztünk forrást irányítani. A környéken is szépen megújultak a pályán, öltözők, épültek műfüves pályák. A beruházások mennek tovább, nem állunk meg Vitnyéden sem, hiszen következik a régi öltöző felújítása. A támogatás nem azon múlik, hogy milyen szinten szerepel a csapat, hiszen a sportoló közösségek támogatása a cél"-mondta Horváth László.

Szalai Csaba, a falu polgármestere, az egyesület elnöke arról beszélt, hogy az új öltöző avatása mellett egy számukra nagyon fontos személy emléktábla avatásáról is szól a nap.

– Kettős érzés van benne-kezdte beszédét Szalai Csaba. - Egyrészt az öröm, hogy az álom megvalósult, hiszen a Dáviddal közösen megrajzolt és megtervezett öltöző elkészült és átadjuk. Másrészt a sors igazságtalansága, hogy egy emléktáblát is avatnunk kell egy 36 éves, fiatal, erőtől duzzadó, kétgyermekes családapának, akinek az élete volt a labdarúgás, ezen belül a vitnyédi sportpálya. A bennem lévő sok kérdés mellé bekerül egy új: Dávid, miért nem te vágod át velem ezt a szalagot ma? Emlékezünk, ahogy mindig is tesszük, amikor átlépjük a sporttelep kapuját. Emlékezünk egy számunkra különleges emberre, a decemberben hirtelen eltávozott utánpótlás vezetőnkre, aki nélkül nem lennénk azok, akik vagyunk és nélküle nem vagyunk egészek azóta sem. Az új öltöző mérföldkő egyesületünk életében.