1 órája

A tragikusan elhunyt, fiatal sportvezetőre emlékeztek Vitnyéden, emléktáblát avattak Dávid tiszteletére

Címkék#emléktábla#Szalai Csaba#öltöző#Takács Dávid#vitnyédi sportpálya#Horváth László

Emléktáblát avattak szombaton délután a vitnyédi sportpályán. A fiatalon elhunyt Takács Dávidra emlékeztek, aki a vitnyédi sportegyesület utánpótlás vezetője volt.

Cs. Kovács Attila

Szomorú ünnepet tartottak szombaton a vitnyédi sportpályán. Szomorút, pedig minden adott volt ahhoz, hogy egy vidám és elégedett rendezvény részesei lehessenek a helyiek. Sütött a nap, sokan voltak, rengeteg gyerekek futkározott a vitnyédi csapat mezében, ott voltak a Fardi-öregfiúk és ünnepelni is volt mit, hiszen elkészült az egyesület új öltözőépülete. Valaki azonban hiányzott a sorból, valaki, akinek ott kellett volna állnia a nemzeti szalag mögött és átvágni azt. Takács Dávidra, a vitnyédi sportegyesület tavaly decemberben tragikus hirtelenséggel elhunyt utánpótlás vezetőjének emlékére rendeztek családi napot szombaton.

Vitnyéden új sportöltözőt avattak.
Az új öltöző az utánpótlást szolgálja Vitnyéden. A falán helyezték el Takács Dávid emléktábláját. Fotó: Cs. K. A.

Vitnyédi emléktábla avatás

Horváth László, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) vármegyei igazgatója mondott köszöntőt. "Az MLSZ törekvése az volt, mióta 2012-ben elindultak a tao-beruházások, hogy ne csak stadionok épüljenek és a profi futball támogassák, hanem kapjon támogatást az amatőr foci is. Ezen a téren el voltunk maradva a létesítményekkel, a pályák színvonalával, az infrastruktúrával. Ennek megpróbáltunk úgy véget vetni, hogy mindenhova, ahol erre szándék volt, igyekeztünk forrást irányítani. A környéken is szépen megújultak a pályán, öltözők, épültek műfüves pályák. A beruházások mennek tovább, nem állunk meg Vitnyéden sem, hiszen következik a régi öltöző felújítása. A támogatás nem azon múlik, hogy milyen szinten szerepel a csapat, hiszen a sportoló közösségek támogatása a cél"-mondta Horváth László.

Szalai Csaba, a falu polgármestere, az egyesület elnöke arról beszélt, hogy az új öltöző avatása mellett egy számukra nagyon fontos személy emléktábla avatásáról is szól a nap. 

– Kettős érzés van benne-kezdte beszédét Szalai Csaba. - Egyrészt az öröm, hogy az álom megvalósult, hiszen a Dáviddal közösen megrajzolt és megtervezett öltöző elkészült és átadjuk. Másrészt a sors igazságtalansága, hogy egy emléktáblát is avatnunk kell egy 36 éves, fiatal, erőtől duzzadó, kétgyermekes családapának, akinek az élete volt a labdarúgás, ezen belül a vitnyédi sportpálya. A bennem lévő sok kérdés mellé bekerül egy új: Dávid, miért nem te vágod át velem ezt a szalagot ma? Emlékezünk, ahogy mindig is tesszük, amikor átlépjük a sporttelep kapuját. Emlékezünk egy számunkra különleges emberre, a decemberben hirtelen eltávozott utánpótlás vezetőnkre, aki nélkül nem lennénk azok, akik vagyunk és nélküle nem vagyunk egészek azóta sem. Az új öltöző mérföldkő egyesületünk életében. 

Vitnyéden emléktáblát avattak Takács Dávid tiszteletére, a fiatalon elhunyt edzőre emlékeztek.
A vitnyédi sportpálya Takács Dávid második otthona volt. Emléktáblát avattak tiszteletére. Fotó: Cs. K. A.

Szalai Csaba elmondta: először a Magyar Falu Program biztosított 6 millió forintos támogatást, majd a labdarúgó szövetség nyújtott segítséget, újabb 11,7 millió forintos keretet kaptak, melyet vállalkozók támogatásával töltöttek fel. Így kezdődött el a beruházás. Helyi és környékbeli vállalkozók ajánlották fel munkájukat. Az új épületben helyet kap egy 

  • játékvezetői rész, 
  • dupla öltözőrész és egy 
  • szertár, kazánházzal. Az utánpótlás csapatok bázisa lesz.

A további tervek között a polgármester említette, hogy a régi öltöző tetejét lecserélik, bővítik, új fedett részt alakítanak ki, renoválják az épületet. A szükséges, több mint 50 millió forint rendelkezésükre áll, így a fejlesztéseket egy éven belül megvalósítják. Miután az új öltözőt felavatták, Takács Dávid emléktáblájának leleplezésére is sor került.

Vitnyéden emlékeztek Takács Dávidra

Fotók: Cs. Kovács Attila

Szalai Csaba ekkor elmondta, hogy Takács Dávid elismert utánpótlást bázist hozott létre az egyesületben. Miatta választották a gyerekek a vitnyédi sportpályát. "Emlékezzünk két gyönyörű kislány édesapjára, a férjre, aki a családjáért tevékenykedett. Emlékezzünk Takács Dávidra! Az emléktábla Dávidnak állít innentől örök emléket. Itt tudunk gyertyát gyújtani és emlékezni. A december 16-tól folyamatosan égő mécsesek régi helye is megmarad, hogy ott is égjen a láng Dávidért. Decemberben megígértem a vitnyédi sportcsalád vezetőjeként, hogy Dávid földi családjáról megpróbálunk lehetőségeink szerint gondoskodni. Támogatjuk, segítjük őket. Ez a nap is erről szó, hiszen tudjuk, hogy minden segítségre szüksége van a családnak. A rendezvény bevételét a családnak ajánljuk fel"-fogalmazott Szalai Csaba.

Vitnyédi családi napon a Fradi Öregfiúk és a Vitnyéd 2019-ben bajnokságot nyert csapat játszott gálamérkőzést. Olyan kiválóságok léptek pályára, mint Keller József, Fischer Pál, Igor Nicsenko, Bognár Zsolt. A kispadon pedig ott ült Szokolai László és Dzurják Csöpi.

 

kisalfold.hu videó

