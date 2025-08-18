Új, figyelmeztető felfestést kapott a veszélyes győri kereszteződés - fotók

Nemrégiben megírtuk, hogy ismét sűrűn büntetnek a rendőrök Győrben, a szabadhegyi vasútállomás mellett. Ahogy jeleztük, bizony drága lehet a balra kanyarodás a 82-es kivezető szakaszán, név szerint a Szent Imre út és Pannónia utca veszélyes kereszteződésében.

Fotó: Gyurina Zsolt

Veszélyes kereszteződésre figyelmeztetnek Győrben

A 82-es útra, a vasúti kereszteződés után közvetlenül néhány éve kitettek egy balra kanyarodni tilos jelzőtáblát. Az indok az volt, hogy a vasúti átjáró miatt, főleg ha zárva van, gyakran feltorlódik a kocsisor azon az útszakaszon, ezért ha valaki Győr felől szeretne balra kanyarodni a sokszor menekülőútként használt Pannónia utcába, az újabb gondot és balesetveszélyt jelentene. A Pannónia út folytatása a 82-es út túloldalán a Serfőződombi dűlő utca.

Ez az út az évek során egyre nagyobb forgalmat bonyolít le. Ugyanis nemcsak a szabadhegyi vasútállomáshoz, ipari területekre vezet, de időközben egy lakópark is épült az utca végében.

Több autós pedig előszeretettel kanyarodna a Serfőződombi dűlő utcáról egyből jobbra, a város felé, vagy menne egyenesen át a 82-esen, a Pannónia utcában, amely a Szauter út menekülőútjaként is szolgálna élelmesebb autósok számára. Ám a jobbra kanyarodás és a forgalmas főúton egyenesen áthajtás veszélyes lenne. Eddig ezt egy kicsit elrejtett KRESZ-tábla jelezte, ám mostantól az útra felfestett határozott jelzés is mutatja. Így nincs kibúvó, mindenki láthatja, merre kell, és szabad mennie, a Serfőződombi dűlőből az egyre forgalmasabb kereszteződésben.

Mit mondanak a helyiek?

Beszéltünk a környéken élőkkel a friss felfestésről. Van, aki szerint csak azért festették fel a STOP-jelet az aszfaltra, hogy meg lehessen büntetnie a rendőröknek azokat, akik nem állnak meg, hanem csak az elsőbbségadás kötelező-módszerrel gurulnak be a kereszteződésbe és hajtanak rá a 82-esre. Más pont úgy fogalmazott, azért kellett a felfestés, hogy egyértelműen megálljanak azok, akik eddig csak lassítottak, körülnéztek és behajtottak a 82-esre. A kereszteződés egyébként bonyolult, a 82-esről sem szabad behajtani balra a Serfőződombi dülőre. Íme: