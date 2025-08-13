augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

33°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támogatás

30 perce

Versenyképes Járások Program Félmilliárd forintos fejlesztési hullám indul

Címkék#támogatás#polgármesterek#oklevél

Hamarosan új lendületet kaphat Sopron és környéke, hiszen a Versenyképes Járások Program keretében mintegy 500 millió forint értékű fejlesztés valósulhat meg a választókerületben.

Kisalföld.hu

 A támogatások ünnepélyes átadására a közelmúltban történt, így a programban részt vevő települések polgármesterei már átvehették az elismerő okleveleket. A kezdeményezés célja, hogy a jelen kihívásai között is kézzelfogható előrelépést hozzon a térség számára. 

Barcza Attila országgyűlési képviselő hangsúlyozta: a program kiemelt feladata, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek egyszerre több település életminőségét javítják, és a lehető legtöbb helyben élőt érintik pozitívan. A Versenyképes Járások Program keretében megvalósuló beruházások a jövőben új lehetőségeket teremtenek a helyi közösségek számára, erősítve Sopron és térsége gazdasági, infrastrukturális és társadalmi fejlődését. Az összefogás és a célzott támogatások révén a következő időszakban a régió egy még élhetőbb, fejlődőbb arculattal gazdagodhat.

A programban részt vevő települések polgármesterei már átvehették az elismerő okleveleket Fotó: Tamas Griechisch

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu