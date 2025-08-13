Versenyképes Járások Program Félmilliárd forintos fejlesztési hullám indul

A támogatások ünnepélyes átadására a közelmúltban történt, így a programban részt vevő települések polgármesterei már átvehették az elismerő okleveleket. A kezdeményezés célja, hogy a jelen kihívásai között is kézzelfogható előrelépést hozzon a térség számára.

Barcza Attila országgyűlési képviselő hangsúlyozta: a program kiemelt feladata, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek egyszerre több település életminőségét javítják, és a lehető legtöbb helyben élőt érintik pozitívan. A Versenyképes Járások Program keretében megvalósuló beruházások a jövőben új lehetőségeket teremtenek a helyi közösségek számára, erősítve Sopron és térsége gazdasági, infrastrukturális és társadalmi fejlődését. Az összefogás és a célzott támogatások révén a következő időszakban a régió egy még élhetőbb, fejlődőbb arculattal gazdagodhat.