Folytatódik a Véradó Vakáció - Az amerikai focisok is toboroznak

Augusztusban nagy erőkkel elkezdődött az idei Véradó Vakáció. A toborzó kampányt a helyi motoros közösség kezdte, majd a győri búvárok csatlakoztak, akiknek a szakmájuk is az életmentés. Olyan jól sikerült az akciójuk, hogy még túl is teljesítették a véradási tervet. Múlt héten a győri Cutler Fitness állt a Véradó Vakáció mellé, akik a kezdetek óta támogatják az önkéntes kampányt. Kathi Béla halála talán még jobban rávilágított arra, hogy bármikor hozhat váratlan helyzeteket az élet. Ugyan az ő életét nem tudták megmenteni, a biciklibaleset helyszínén életét vesztette Cipruson, viszont hazánkban megannyi beteg embertársunknak lehet szüksége az életmentő vérre. Az edzőterem csapata büszke lehet, ugyanis még több önkéntest szólítottak meg múlt héten mint korábban. Ez az aktivitás azért is remek hír, mert a a nyaralások miatt gyengébb a részvétel ebben az időszakban.

Nyáron még nagyobb szükség van az önkéntesekre, még lehet csatlakozni a Véradó Vakációhoz. Fotó: Shutterstock

A héten az amerikai focisták, a Győri Sharks folytatja a toborzást. Aki csatlakozna az idei, 7. Véradó Vakációhoz a hét minden napján Magyar úti vérellátó állomáson megteheti szerdáig 7 órától 15.30-ig, csütörtökön 7 órától 17:30-ig, pénteken pedig szintén 7 órától 13.30-ig.