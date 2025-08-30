Hazánk szépségkirálynője segített a tanszerosztásban - fotók

A Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért a napokban szervezte meg tanszerosztását, hogy így könnyítse meg sok család számára az iskolakezdést. Az akcióhoz csatlakozott Végvári Janka szépségkirálynő is.

Végvári Janka a tanszerosztásból is kivette részét: az akció keretében mintegy 120 gyermek iskolakezdését segítik

Fotó: Mészely Réka

Végvári Janka adományaival is segített

Több mint egymillió forint értékben osztottak ki tanszereket, iskolatáskát, tornazsákot és tolltartókat a Példa Egyesület szervezésében. Az akció sikeréhez hozzájárultak a Motherson dolgozói, Borbély Attila és barátai a halászi falunapon az első díjas ételük bevételét ajánlották fel, és további gyűjtések mellett az egyesület is jelentős összeget fordított a tanszerek beszerzésére.