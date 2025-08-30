augusztus 30., szombat

Jótékonyság

1 órája

Hazánk szépségkirálynője segített a tanszerosztásban - fotók

Végvári Janka szépségkirálynőtől nem áll távol a jótékonykodás: a Miss Charity díjat is sikerült a mosonmagyaróvári lánynak elnyernie. Végvári Janka most egy mosonmagyaróvári akciót segített adományaival és munkájával.

Mészely Réka

A Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért a napokban szervezte meg tanszerosztását, hogy így könnyítse meg sok család számára az iskolakezdést. Az akcióhoz csatlakozott Végvári Janka szépségkirálynő is. 

Végvári Janka a tanszerosztásból is kivette részét: az akció keretében mintegy 120 gyermek iskolakezdését segítik
Fotó: Mészely Réka

Végvári Janka adományaival is segített

Több mint egymillió forint értékben osztottak ki tanszereket, iskolatáskát, tornazsákot és tolltartókat a Példa Egyesület szervezésében. Az akció sikeréhez hozzájárultak a Motherson dolgozói, Borbély Attila és barátai a halászi falunapon az első díjas ételük bevételét ajánlották fel, és további gyűjtések mellett az egyesület is jelentős összeget fordított a tanszerek beszerzésére.  

Igazi meglepetésvendég érkezett a mosonmagyaróvári Civil Házban szervezett tanszerosztásra: Végvári Janka szépségkirálynő személyében. Sokan fel is ismerték a híressé vált mosonmagyaróvári középiskolás lányt, aki örömmel vetette bele magát a jótékonysági munkába. 

Janka élőben még szebb, mint a felvételeken

Segített megfelelő iskolatáskát, tornazsákot vagy tolltartót találni a sorra érkező gyermekeknek. Többen meg is jegyezték: élőben még szebb, mint a tévében!

– Nagyon jól éreztem magam a tanszerosztáson. Azt tapasztaltam, hogy ezek a gyerekek sokkal jobban tudtak örülni a kisebb dolgoknak is, egy tolltartónak vagy akár egy szép tornazsáknak, iskolatáskának, igazi boldogságot láttam az arcukon – vélekedett Janka, aki szívesen segített válogatni is a tanszerek közül a gyermekeknek.

– A családok, a gyermekek nagyon közvetlenek voltak, bármikor lesz még ilyen gyűjtés, adományátadás, örömmel csatlakozom – búcsúzott a szépség.

Az összefogás révén több mint 120 mosonmagyaróvári és környékbeli gyermek vehetett át csomagot. 

 

