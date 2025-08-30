1 órája
Hazánk szépségkirálynője segített a tanszerosztásban - fotók
Végvári Janka szépségkirálynőtől nem áll távol a jótékonykodás: a Miss Charity díjat is sikerült a mosonmagyaróvári lánynak elnyernie. Végvári Janka most egy mosonmagyaróvári akciót segített adományaival és munkájával.
A Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért a napokban szervezte meg tanszerosztását, hogy így könnyítse meg sok család számára az iskolakezdést. Az akcióhoz csatlakozott Végvári Janka szépségkirálynő is.
Végvári Janka adományaival is segített
Több mint egymillió forint értékben osztottak ki tanszereket, iskolatáskát, tornazsákot és tolltartókat a Példa Egyesület szervezésében. Az akció sikeréhez hozzájárultak a Motherson dolgozói, Borbély Attila és barátai a halászi falunapon az első díjas ételük bevételét ajánlották fel, és további gyűjtések mellett az egyesület is jelentős összeget fordított a tanszerek beszerzésére.
Igazi meglepetésvendég érkezett a mosonmagyaróvári Civil Házban szervezett tanszerosztásra: Végvári Janka szépségkirálynő személyében. Sokan fel is ismerték a híressé vált mosonmagyaróvári középiskolás lányt, aki örömmel vetette bele magát a jótékonysági munkába.
Janka élőben még szebb, mint a felvételeken
Segített megfelelő iskolatáskát, tornazsákot vagy tolltartót találni a sorra érkező gyermekeknek. Többen meg is jegyezték: élőben még szebb, mint a tévében!
– Nagyon jól éreztem magam a tanszerosztáson. Azt tapasztaltam, hogy ezek a gyerekek sokkal jobban tudtak örülni a kisebb dolgoknak is, egy tolltartónak vagy akár egy szép tornazsáknak, iskolatáskának, igazi boldogságot láttam az arcukon – vélekedett Janka, aki szívesen segített válogatni is a tanszerek közül a gyermekeknek.
– A családok, a gyermekek nagyon közvetlenek voltak, bármikor lesz még ilyen gyűjtés, adományátadás, örömmel csatlakozom – búcsúzott a szépség.
Az összefogás révén több mint 120 mosonmagyaróvári és környékbeli gyermek vehetett át csomagot.