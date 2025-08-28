1 órája
Utaskomfort-növelő beruházásokat hajtott végre a GYSEV
Kül- és beltéri utastájékoztató monitorok, esőbeállók a peronokon, állomásépületek felújítása és karbantartása – a júliusi vonalátvételt követően a GYSEV Zrt. több helyszínen is elvégzett, illetve megkezdett különböző utaskényelmi beruházásokat a vasútállomásokon.
- Utaskényelmi beruházások a vasútállomásokon
- Üzemi épületek külső és belső karbantartása
A vasúttársaság célja az átvett vonalakon olyan állomásmegújítási program végrehajtása, amely nem csak az épületeink külső és belső (váróterem, jegypénztár, utas WC) felújulását, modernizálását, valamint akadálymentesítését jelenti, hanem a közvetlen külső környezetük és a kapcsolódó üzemi épületeink külső és belső karbantartását is, biztosítva ezzel a dolgozók részére a korszerű munkakörnyezetet.
Vonalátvétel után a vasúttársaság
Lázár János építési és közlekedési miniszter januárban 10 vállalást tett, amelyek közös célja az volt, hogy a tarifareformot követően a vasúton történő utazás ne csak olcsóbb legyen Magyarországon, de jobb is. A vállalások egyike a GYSEV-re vonatkozott. Azt követően ugyanis, hogy a magyar állam meghatározó tulajdonrészt szerzett a közös vasútvállalatban, lehetőség nyílt arra, hogy a GYSEV a korábbinál is nagyobb arányban és a MÁV-val még szorosabb együttműködésben vegyen részt a hazai vasúti személyszállításban. A miniszteri vállalásnak megfelelően a GYSEV a júliusi vonalátvételt követően számos fejlesztést indított el.
Modern vizuális utastájékoztató rendszerek
Több helyszínen vizuális utastájékoztató rendszert telepítettek a GYSEV munkatársai. Zalaegerszeg állomáson a korábbi elavult utastájékoztató rendszer helyett jelenleg már egy 49 colos kültéri és egy 65 colos átmérőjű beltéri, nagyképernyős monitor mutatja az induló és érkező vonatok menetrendjét.
Szintén 49 colos kültéri és 55 colos beltéri utastájékoztató rendszert szereltek fel Zalaszentiván állomáson, Nagykanizsán és Jánosházán pedig egyaránt 49 colos kültéri monitor segítségével tájékozódhatnak az utazók. A full HD felbontású, nagy fényerejű monitorokat biztonsági üveg véd a vandalizmustól.
Esőbeállók és világító vasútállomás feliratok több helyszínen
Szintén fontos eleme az üzemeltetésre átvett vasútállomásokon az esőbeállók építése. Az idei évben két helyszínen, Nagykanizsa és Celldömölk állomások peronján telepítenek esőbeállókat a GYSEV munkatársai.
Több állomásépület látványos elemmel gazdagodik: Keszthely volt az első vasútállomás, amelyre az átvételt követően világító „Vasútállomás” felirat került a GYSEV logójával. Még az idei évben ugyanilyen feliratot szerelnek Veszprém, Celldömölk, Tapolca és Sárvár vasútállomásainak homlokzatára is. Az érintett településekkel a vasúttársaság lefolytatta a szükséges településképi engedélyeztetési eljárásokat.
Ajka és Várpalota állomásépületét is felújítják
Jelentős változásokat tapasztalhatnak az utasok Ajkán, ahol a GYSEV még az idei évben megkezdi az állomás és jegykiadó épületek, valamint egy üzemi épület felújítását. A karbantartási munkálatok ideje alatt ideiglenes várótermet és utas WC-t is biztosít a vasúttársaság. A renoválás keretében megújul az ajkai állomás homlokzata. A felújítás célja, hogy épületet korhű formában állítsák helyre magastető ráépítéssel, vakolatdíszekkel, illetve nyílászárók cseréjével együtt.
A tervek szerint Várpalotán idén kezdődik és a következő évben folytatódik az állomásépület utasforgalommal érintett területeinek teljes felújítása. A munkálatok keretében a váróterem, annak bejáratai, valamint az utasforgalmi WC-k teljeskörűen megújulnak, és a homlokzati nyílászárók cseréje is megtörténik. A kivitelezési munkálatok alatt az állomás folyamatosan üzemel, a felújítás a vasúti menetrendet nem befolyásolja.
Fontos eleme az állomásépületek mellékhelyiségeinek felújítása és karbantartása. Az előzetes felmérések alapján a következő időszakban ilyen beruházás több helyszínen is megvalósul, a 2025-ös évben a tervek szerint Vasvár és Zalabér-Batyk állomásain újulnak meg a vizesblokkok.
További komoly fejlesztési tervek
A GYSEV Zrt. szakemberei pontos felmérést készítettek az átvett, mintegy 750 km-es vasútvonalak és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények állapotáról. Ez alapján meghatároztak fejlesztési koncepciót, amelynek része több, azonnali beavatkozást igénylő fejlesztés.
Ebbe a körbe tartozik több infrastrukturális és vasútbiztonsági beruházás megvalósítása, amelyek rendelkezésre álló források függvényében végezhetnek el a szakemberek. Ilyen pl. a Veszprém – Ajka, Zalaegerszeg-Rédics, vagy Pápa-Csorna szakaszok részleges rekonstrukciója, a 25-ös vonalon Boba és Őrihodos között a forgalomirányítás modernizálása, vagy Zalaszentiván – Nagykanizsa vonalszakasz villamosítása.
A fejlesztési tervek kiemelten foglalkoznak a vasútbiztonság kérdésével: több helyszínen vasúti átjárók sorompó berendezéseinek modernizálását, illetve a fénysorompóval biztosított vasúti átjárókba félcsapórúd elhelyezését is tervezi a GYSEV Zrt., jelentősen növelve ezáltal az átjárók biztonsági szintjét.