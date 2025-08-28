Utaskomfort-növelő beruházásokat hajtott végre a GYSEV

Utaskényelmi beruházások a vasútállomásokon

Üzemi épületek külső és belső karbantartása

A vasúttársaság célja az átvett vonalakon olyan állomásmegújítási program végrehajtása, amely nem csak az épületeink külső és belső (váróterem, jegypénztár, utas WC) felújulását, modernizálását, valamint akadálymentesítését jelenti, hanem a közvetlen külső környezetük és a kapcsolódó üzemi épületeink külső és belső karbantartását is, biztosítva ezzel a dolgozók részére a korszerű munkakörnyezetet.

Vasúti vonalakat vett át a GYSEV Zrt Fotó: Vasúttársaság

Vonalátvétel után a vasúttársaság

Lázár János építési és közlekedési miniszter januárban 10 vállalást tett, amelyek közös célja az volt, hogy a tarifareformot követően a vasúton történő utazás ne csak olcsóbb legyen Magyarországon, de jobb is. A vállalások egyike a GYSEV-re vonatkozott. Azt követően ugyanis, hogy a magyar állam meghatározó tulajdonrészt szerzett a közös vasútvállalatban, lehetőség nyílt arra, hogy a GYSEV a korábbinál is nagyobb arányban és a MÁV-val még szorosabb együttműködésben vegyen részt a hazai vasúti személyszállításban. A miniszteri vállalásnak megfelelően a GYSEV a júliusi vonalátvételt követően számos fejlesztést indított el.

Modern vizuális utastájékoztató rendszerek

Több helyszínen vizuális utastájékoztató rendszert telepítettek a GYSEV munkatársai. Zalaegerszeg állomáson a korábbi elavult utastájékoztató rendszer helyett jelenleg már egy 49 colos kültéri és egy 65 colos átmérőjű beltéri, nagyképernyős monitor mutatja az induló és érkező vonatok menetrendjét.

Szintén 49 colos kültéri és 55 colos beltéri utastájékoztató rendszert szereltek fel Zalaszentiván állomáson, Nagykanizsán és Jánosházán pedig egyaránt 49 colos kültéri monitor segítségével tájékozódhatnak az utazók. A full HD felbontású, nagy fényerejű monitorokat biztonsági üveg véd a vandalizmustól.

Esőbeállók és világító vasútállomás feliratok több helyszínen

Szintén fontos eleme az üzemeltetésre átvett vasútállomásokon az esőbeállók építése. Az idei évben két helyszínen, Nagykanizsa és Celldömölk állomások peronján telepítenek esőbeállókat a GYSEV munkatársai.