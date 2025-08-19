augusztus 19., kedd

Huba névnap

27°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Történelem

1 órája

A múlt kapujában – ötéves régészeti feltárás zárult le a Várhelyen

Címkék#Várhelyen#Sopron#ásatás

Öt esztendő, hetvenöt ásatási nap, megszámlálhatatlan kihívás és megannyi felejthetetlen pillanat. A Soproni Múzeum régészei most lezárták a Várhelyen zajló, több évig tartó kutatásaikat, amelyek során egy ősi közösség mindennapjainak lenyomatai tárultak fel előttük.

Kisalföld.hu

A befejezés a kutatás vége mellett új korszak kezdetét is jelenti a Várhelyen, hiszen a múlt darabjai élő emlékként kapcsolódnak a jelenhez. A történet évekkel ezelőtt egy kérdéssel indult. Miért nem egyeznek meg a forrásokban leírt adatok a leletanyag alapján kirajzolódó képpel? A választ a terepen kellett keresni, ahol a hegy szívós talaja centiméterről centiméterre engedte át titkait. Az első fémkeresős jelek, a gyeptéglák kiemelése, majd az első ásónyomok mind-mind egy hosszú utazás kezdő állomásai voltak - olvasható a Soproni Múzeum közösségi oldalán.

Várhely
A Várhelyen öt évig tartott a régészeti kutatás. Fotó: Soproni Múzeum

Ötéves ásatás fejeződött be a Várhelyen

Az önkéntesek és szakemberek közös erőfeszítésének köszönhetően lassan kirajzolódott egy hajdan élt közösség nyoma. Amikor egy 2800 éves döngölt agyagpadlón álltak, szinte kézzelfoghatóvá vált az időbeli távolság: tudatosult bennük, hogy egykori ház küszöbén járnak. Később a falak omladékai és az előkerült fémleletek tovább erősítették a bizonyosságot, hogy a Várhely nem hétköznapi helyszín, hanem a régió történelmének kiemelkedő emléke.

Az önkéntesek és szakemberek közös erőfeszítésének köszönhetően lassan kirajzolódott egy hajdan élt közösség nyoma.

A feltárás utolsó évében a természet is kegyes volt hozzájuk, s a kedvező időjárás mellett váratlan felfedezés koronázta meg a munkát: a feltöltés rétegeiből előbukkant egy fölfalazott családi tűzhely vörösre égett platnija. 

Az utolsó napon már csak a rajzolás maradt hátra. Amikor a régészek elcsomagolták felszerelésüket, s egy utolsó pillantást vetettek a szelvényre, már tudták: nem csupán egy ásatás ért véget. A Várhely örökre részévé vált azoknak, akik feltárták titkait.

a Várhely nem hétköznapi helyszín, hanem a régió történelmének kiemelkedő emléke.

A vaskori lakók emléke mintha ma is jelen lenne. Bátorító mozdulatuk, otthonuk maradványai és a tűzhely melege üzenetként szól a jelenhez. A Várhely története nem zárult le, csak új fejezetéhez érkezett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu