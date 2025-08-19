A múlt kapujában – ötéves régészeti feltárás zárult le a Várhelyen

A befejezés a kutatás vége mellett új korszak kezdetét is jelenti a Várhelyen, hiszen a múlt darabjai élő emlékként kapcsolódnak a jelenhez. A történet évekkel ezelőtt egy kérdéssel indult. Miért nem egyeznek meg a forrásokban leírt adatok a leletanyag alapján kirajzolódó képpel? A választ a terepen kellett keresni, ahol a hegy szívós talaja centiméterről centiméterre engedte át titkait. Az első fémkeresős jelek, a gyeptéglák kiemelése, majd az első ásónyomok mind-mind egy hosszú utazás kezdő állomásai voltak - olvasható a Soproni Múzeum közösségi oldalán.

A Várhelyen öt évig tartott a régészeti kutatás. Fotó: Soproni Múzeum

Ötéves ásatás fejeződött be a Várhelyen

Az önkéntesek és szakemberek közös erőfeszítésének köszönhetően lassan kirajzolódott egy hajdan élt közösség nyoma. Amikor egy 2800 éves döngölt agyagpadlón álltak, szinte kézzelfoghatóvá vált az időbeli távolság: tudatosult bennük, hogy egykori ház küszöbén járnak. Később a falak omladékai és az előkerült fémleletek tovább erősítették a bizonyosságot, hogy a Várhely nem hétköznapi helyszín, hanem a régió történelmének kiemelkedő emléke.

A feltárás utolsó évében a természet is kegyes volt hozzájuk, s a kedvező időjárás mellett váratlan felfedezés koronázta meg a munkát: a feltöltés rétegeiből előbukkant egy fölfalazott családi tűzhely vörösre égett platnija.

Az utolsó napon már csak a rajzolás maradt hátra. Amikor a régészek elcsomagolták felszerelésüket, s egy utolsó pillantást vetettek a szelvényre, már tudták: nem csupán egy ásatás ért véget. A Várhely örökre részévé vált azoknak, akik feltárták titkait.

A vaskori lakók emléke mintha ma is jelen lenne. Bátorító mozdulatuk, otthonuk maradványai és a tűzhely melege üzenetként szól a jelenhez. A Várhely története nem zárult le, csak új fejezetéhez érkezett.