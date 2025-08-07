augusztus 7., csütörtök

Változik a Dunakapu téri piac helyszíne

Változik a Dunakapu téri piac helyszíne

Rendezvény miatt változik a Dunakapu téri piac helyszíne augusztus 9-én, szombaton. A Dunakapu tér helyett a Tarcsay Vilmos utca 1-3. szám alatti parkoló (a piac korábbi területe) ad otthont a piacnak augusztus 9-én. A kereskedők és őstermelők az ideiglenes helyszínen is a megszokott választékkal várják a vásárlókat reggel 6 órától 13 óráig, közölte a Győr-Szol. A szombati piac ideje alatt szünetel a parkolási lehetőség a Tarcsay parkoló egész területén. A szolgáltató mindenkit arra kér, hogy gépjárművével augusztus 8-án, pénteken 20 óráig hagyja el a parkolót.

 

