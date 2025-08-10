augusztus 10., vasárnap

Este hétkor zárnak az urnák

16 perce

Vasárnap választ polgármestert és képviselőket Vásárosfalu

Időközi önkormányzati választást tartanak vasárnap Vásárosfaluban.

Kisalföld.hu

A rábaközi kisközségben azért kell időközi polgármester-, illetve képviselő-választást tartani, mert a település képviselő-testülete május 22-i ülésén kimondta a feloszlását. A polgármesteri tisztségre két független jelölt pályázik: Huber Ádám és Molnár Balázs. 

választás
Választás Vásárosfaluban - Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet. Fotó: MW

Választás este hétig

A négy egyéni listás képviselői helyért hét független jelölt indul: Bedi Lászlóné, Balázs Tamás, Molnár Mátyás, Pallag Eszter, Szalay Gábor, Szalay Benjámin és Tuba Pál. A választói névjegyzékben több mint 140-en szerepelnek.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

 

