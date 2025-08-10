Este hétkor zárnak az urnák
Vasárnap választ polgármestert és képviselőket Vásárosfalu
Időközi önkormányzati választást tartanak vasárnap Vásárosfaluban.
A rábaközi kisközségben azért kell időközi polgármester-, illetve képviselő-választást tartani, mert a település képviselő-testülete május 22-i ülésén kimondta a feloszlását. A polgármesteri tisztségre két független jelölt pályázik: Huber Ádám és Molnár Balázs.
Választás este hétig
A négy egyéni listás képviselői helyért hét független jelölt indul: Bedi Lászlóné, Balázs Tamás, Molnár Mátyás, Pallag Eszter, Szalay Gábor, Szalay Benjámin és Tuba Pál. A választói névjegyzékben több mint 140-en szerepelnek.
Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.
2025.08.06. 15:57
Nem fértek össze az elöljárók, feloszlott a testület, időközi választás lesz hétvégén
