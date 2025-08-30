Úton a 60. Kazinczy-verseny felé – Rekordot döntött az anyanyelvi tábor Győrben – fotók

Vendégek Kárpátaljáról

A legtávolabbi vendégek Kárpátaljáról érkeztek, az öt diákot felkészítő tanáraik kísérték el. Mázár Andrea a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetben tanul, az Édes anyanyelvünk helyi versenyén harmadik helyezést ért el, most az országos fordulóra készül: „A 11. osztályt kezdem számvitel és adóügy szakon. Szerintem egy könyvelőnek nagyon fontos a helyesírás és a választékos beszéd. Ha valaki jól és igényesen fogalmaz, azzal nemcsak a munkáját végzi magas színvonalon, hanem a nemzetét, a kultúráját és a hagyományait is képviseli. A magyar nyelv mindig is közel állt hozzám, kicsi koromtól az irodalomban bontakozom ki, a helyesírás és az írás is szívügyem.”

Évtizedek óta Szántó Edit a kárpátaljai diákok felkészítő tanára, aki nemcsak tudást ad át, emberi támogatást is nyújt. Évek óta kíséri Győrbe a diákjait, személyes példájával utat mutat és reményt ad. A háború nehézzé teszi Beregszászon a hétköznapokat, a gyerekek és a felnőttek is igyekeznek a feladatokra, munkára koncentrálni.

Arra a kérdésre, mit vár az ötnapos tábortól, Andrea azt válaszolta, hogy számára ez elsősorban lehetőség a továbbképzésre. Nemcsak a versenyre való felkészülés miatt érzi hasznosnak a részvételt, hanem azért is, mert az anyanyelvi tábor segíti őt abban, hogy megőrizze kultúráját, nemzetét, hagyományait, mindezt a jövő generációinak is továbbadhassa, és Beregszász legszebben beszélő könyvelője lehessen.

A tábor egyik anyaországi résztvevője Galgóczi Ádám, aki a Budapesti Petrik Lajos technikum vegyész szakán tanul. Visszatérő táborozó és sikeres versenyző. Idén indult a Szép magyar beszéd versenyen, ahol Kazinczy-érmet szerzett. Mivel a Kazinczy-érmet többször nem lehet elnyerni, most új kihívásokat keres. A táborral kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy elsősorban barátságokat, ismeretségeket, valamint kulturális és nyelvi fejlődést remél. Úgy érzi, mindig van hová fejlődnie, ezért tartja fontosnak a részvételt.

Hagyomány több mint négy évtizeden át

A győri Kazinczy gimnázium anyanyelvi táborának programjáról szólva Gecsei Kolos főigazgató elmondta, hogy a struktúrán és koncepción nem változtattak, a szervezők tovább vitték, és őrizték mindazt, ami 43 év alatt sikeressé tette az anyanyelvi tábort. Az előadók között visszajáró vendégként érkezett dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, egyetemi docens, Kazinczy-érmes valamint Kerekes Barnabás Kazinczy-díjas tanár, az Anyanyelvápolók Szövetségének alelnöke. A generációváltás érzékelhető a fiatalabb szakértők, kutatók bevonásával: Szurmik Zoltán Kazinczy-díjas tanár, a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium igazgatója, Pölcz Ádám egyetemi docens, az ELTE TOK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanszékvezetője szintén színesítették előadásaikkal a tábor programját. Újdonságként emelte ki a főigazgató, hogy diákok betekintést kaptak a vitakultúra és az érvelési technikák világába is. Kondor Balázs egykori kazinczys diák a Cambridge-i Egyetemről érkezett, az érveléstechnikáról tartott előadást. „Ez a téma szorosan kapcsolódik az Édes anyanyelvünk versenyhez, ahol a diákok egyik feladata, hogy érvelő szövegeket alkossanak. Mivel az érvelési készség fejlesztésére a középiskolai oktatásban kevés idő jut, nagy előrelépés, hogy a táborban erre is tudtunk figyelmet fordítani.”